İstanbul Valiliğinden sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama
Son dakika haberleri... İstanbul Valiliği, 1-3 Mayıs tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kural ihlali yaparak sokağa çıkanlar hakkında 4 bin 242 idari işlem yapıldığını açıkladı.
İstanbul Valiliği, 1-3 Mayıs tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kural ihlali yaparak sokağa çıkanlar hakkında 4 bin 242 idari işlem yapıldığını açıkladı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da 1-3 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler hakkında 4.242 idari işlem uygulandı. Kurallara uyan tüm İstanbullulara teşekkür ediyoruz. Sosyal mesafe kuralına uyalım, maske, takalım ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım" denildi.
İstanbul'da 1-3 Mayıs'ta Sokağa Çıkma— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) May 3, 2020
Kısıtlamasını ihlal edenler hakkında
📌4.242 idari işlem uygulandı.
Kurallara uyan tüm İstanbullulara teşekkür ediyoruz.👏🏻👏🏻👏🏻
Sosyal mesafe kuralına uyalım, maske 😷 takalım ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım.
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