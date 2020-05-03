İstanbul Valiliğinden sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, 1-3 Mayıs tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kural ihlali yaparak sokağa çıkanlar hakkında 4 bin 242 idari işlem yapıldığını açıkladı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da 1-3 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler hakkında 4.242 idari işlem uygulandı. Kurallara uyan tüm İstanbullulara teşekkür ediyoruz. Sosyal mesafe kuralına uyalım, maske, takalım ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım" denildi.

İstanbul'da 1-3 Mayıs'ta Sokağa Çıkma

Kısıtlamasını ihlal edenler hakkında



📌4.242 idari işlem uygulandı.



Kurallara uyan tüm İstanbullulara teşekkür ediyoruz.👏🏻👏🏻👏🏻



Sosyal mesafe kuralına uyalım, maske 😷 takalım ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım. — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) May 3, 2020