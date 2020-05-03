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İstanbul Valiliğinden sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Son dakika haberleri... Valiliği, tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kural ihlali yaparak sokağa çıkanlar hakkında 4 bin 242 idari işlem yapıldığını açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.05.2020
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İSTANBUL VALİLİĞİNDEN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Valiliği, tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kural ihlali yaparak sokağa çıkanlar hakkında 4 bin 242 idari işlem yapıldığını açıkladı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da 1-3 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler hakkında 4.242 idari işlem uygulandı. Kurallara uyan tüm İstanbullulara teşekkür ediyoruz. Sosyal mesafe kuralına uyalım, maske, takalım ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım" denildi.

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