Yüz yüze eğitimde flaş gelişme! Yeni tedbirler geliyor! Okullara hafta sonu formülü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda okulların açık tutulması için Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıkları başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar yoğun bir çalışma yürütüyor. Okullarda salgının yerelden yönetilmesi, sınıf seyreltme, ikili eğitim ve hafta sonu da okulların açık olması gibi tüm olasılıklar masada.