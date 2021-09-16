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Yüz yüze eğitimde flaş gelişme! Yeni tedbirler geliyor! Okullara hafta sonu formülü

Yüz yüze eğitime başlamanın heyecanını yaşayan öğrencilerin salgın nedeniyle yeniden okuldan uzak kalmaması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yoğun bir çalışma yürütülüyor ve çözüm yolları aranıyor. Önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika verileri ışığında hazırlanacak yeni tedbir planlarına göre sınıf seyreltme, ikili eğitim ve hafta sonu okulların açık olması gibi tüm olasılıklar masada

Giriş Tarihi: 16.09.2021 08:43 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 09:20
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Yüz yüze eğitimde flaş gelişme! Yeni tedbirler geliyor! Okullara hafta sonu formülü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda okulların açık tutulması için Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıkları başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar yoğun bir çalışma yürütüyor. Okullarda salgının yerelden yönetilmesi, sınıf seyreltme, ikili eğitim ve hafta sonu da okulların açık olması gibi tüm olasılıklar masada.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yüz yüze eğitimde flaş gelişme! Yeni tedbirler geliyor! Okullara hafta sonu formülü

YENİ SÜRECE HAZIRLIK
Yaz aylarının sona ermesi ve havaların soğumaya başlaması ile birlikte özellikle kuzey yarımküredeki ülkelerde salgındaki günlük vaka sayıları yükselmeye başladı. Son günlerde Türkiye'de de rakamlar yukarı doğru çıkıyor. Önemli bir gösterge olan üreteme katsayısı 1'in üstüne çıktı.

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Yüz yüze eğitimde flaş gelişme! Yeni tedbirler geliyor! Okullara hafta sonu formülü

ÖLÜMLER NEDEN YÜKSEK
Günlük vakalara göre ölüm rakamları ise üçüncü dalganın yaşandığı (İngiliz mutantı egemendi) göre daha yüksek görünüyor. Geçen bahar aylarında ölümlerin oranı on bin vakada 74 ölüm iken yüzde 11 artarak on binde 82'ye yükseldi.

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Yüz yüze eğitimde flaş gelişme! Yeni tedbirler geliyor! Okullara hafta sonu formülü
Bunda delta varyantının etsini bulunuyor ancak uzmanlar en önemli faktörlerden birinin teşhisin son dönemde hastaneye başvurular sırasında ortaya çıkması. Bu da tedavinin başlanmasını geciktirmiş oluyor.
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Yüz yüze eğitimde flaş gelişme! Yeni tedbirler geliyor! Okullara hafta sonu formülü

YENİ TEDBİRLER DEVREYE SOKULACAK
Havaların soğuması ile birlikte insanların kapalı alanları daha fazla kullanmasının teması arttırması ve bunun da günlük vaka sayılarına yansımasının okulları olumsuz etkilememesi için gerekli hazırlıklar yapılıyor, formüller üzerinde duruluyor.