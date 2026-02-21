Yurt geneline yağmur ve kar geliyor! Sıcaklıklar bir anda düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre Türkiye yeni haftaya soğuk ve yağışlı hava ile giriyor. Hafta boyunca birçok bölgede yağmur görülürken, iç ve doğu kesimlerde kar yağışı etkili olacak. Özellikle haftanın ortasına doğru sıcaklıkların düşmesiyle kar yağışı daha geniş alanlara yayılabilir.

ÇOK SAYIDA BÖLGEDE KAR GÖRÜLECEK Ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken birçok bölgede yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülecek. Özellikle haftanın ortasına doğru iç ve doğu kesimlerde kar yağışının etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

İŞTE GÜNLERE GÖRE TAHMİNLER Cumartesi:

Hafta sonunun ilk gününde batı bölgelerde yağmur etkili olacak. Marmara, Ege ve Akdeniz çevresinde aralıklı yağış görülürken iç kesimlerde bulutlu bir hava hakim olacak. Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun bazı noktalarında karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

Pazar:

Yağışlar yurt genelinde yayılmaya başlayacak. Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'da yağmur beklenirken yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek. Doğu Anadolu'da ise kar yağışının yer yer kuvvetli olması bekleniyor.