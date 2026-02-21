CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Yurt geneline yağmur ve kar geliyor! Sıcaklıklar bir anda düşecek

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre Türkiye yeni haftaya soğuk ve yağışlı hava ile giriyor. Hafta boyunca birçok bölgede yağmur görülürken, iç ve doğu kesimlerde kar yağışı etkili olacak. Özellikle haftanın ortasına doğru sıcaklıkların düşmesiyle kar yağışı daha geniş alanlara yayılabilir.

Yurt geneline yağmur ve kar geliyor! Sıcaklıklar bir anda düşecek 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye yeni haftaya soğuk ve yağışlı bir hava sistemiyle giriyor.

Yurt geneline yağmur ve kar geliyor! Sıcaklıklar bir anda düşecek 2

ÇOK SAYIDA BÖLGEDE KAR GÖRÜLECEK

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken birçok bölgede yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülecek. Özellikle haftanın ortasına doğru iç ve doğu kesimlerde kar yağışının etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Yurt geneline yağmur ve kar geliyor! Sıcaklıklar bir anda düşecek 3

İŞTE GÜNLERE GÖRE TAHMİNLER

Cumartesi:
Hafta sonunun ilk gününde batı bölgelerde yağmur etkili olacak. Marmara, Ege ve Akdeniz çevresinde aralıklı yağış görülürken iç kesimlerde bulutlu bir hava hakim olacak. Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun bazı noktalarında karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

Yurt geneline yağmur ve kar geliyor! Sıcaklıklar bir anda düşecek 4

Pazar:
Yağışlar yurt genelinde yayılmaya başlayacak. Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'da yağmur beklenirken yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek. Doğu Anadolu'da ise kar yağışının yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yurt geneline yağmur ve kar geliyor! Sıcaklıklar bir anda düşecek 5

Pazartesi:
Soğuk hava etkisini artırıyor. Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da kar yağışı daha geniş alanlara yayılacak. Batı bölgelerde ise yağmur ve çok bulutlu hava etkili olmaya devam edecek.

Yurt geneline yağmur ve kar geliyor! Sıcaklıklar bir anda düşecek 6

Salı:
Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışı iç kesimlerde daha belirgin hale geliyor. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı beklenirken Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur görülecek.

Yurt geneline yağmur ve kar geliyor! Sıcaklıklar bir anda düşecek 7

Çarşamba:
Haftanın ortasında kış şartları birçok bölgede hissedilecek. İç ve doğu kesimlerde kar yağışı etkili olurken batı kıyılarında yağmur devam edecek. Özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Yurt geneline yağmur ve kar geliyor! Sıcaklıklar bir anda düşecek 8
Yurt geneline yağmur ve kar geliyor! Sıcaklıklar bir anda düşecek 9
Mobil uygulamalarımızı indirin