Yumurtadaki kod hilesine dikkat! Hangi numara ne anlama geliyor?

Yumurta ambalajlarında yer alan bilgiler ile yumurta kabuğuna basılan üretim kodları her zaman aynı içeriği yansıtmıyor. Bu durum, tüketicilerin daha yüksek fiyatla satın aldığı yumurtaların gerçek üretim yöntemini ancak paketi açtıktan sonra görmesine neden oluyor.