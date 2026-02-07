Yumurtadaki kod hilesine dikkat! Hangi numara ne anlama geliyor?
Yumurta satın alırken ambalaj üzerinde yer alan "gezen tavuk" veya benzeri ifadeler tek başına yeterli bilgi sunmuyor. Asıl belirleyici unsur, yumurtanın kabuğuna basılan üretim kodu oluyor. Bu kod, yumurtanın hangi yetiştirme koşullarında elde edildiğini gösteriyor ve tüketicinin doğru tercihte bulunmasını sağlıyor. İşte yumurta üzerinde yer alan kodlar ve anlamları...
Yumurta ambalajlarında yer alan bilgiler ile yumurta kabuğuna basılan üretim kodları her zaman aynı içeriği yansıtmıyor. Bu durum, tüketicilerin daha yüksek fiyatla satın aldığı yumurtaların gerçek üretim yöntemini ancak paketi açtıktan sonra görmesine neden oluyor.
Yumurtanın kabuğunda bulunan numaralar, üretim şeklini doğrudan ortaya koyuyor. Bu nedenle tercih yaparken ambalaj üzerindeki ifadelerden çok, yumurta üzerindeki kodların dikkate alınması gerekiyor.
Yumurta Üzerindeki Numaralar Ne Anlama Geliyor?
Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatına göre yumurtaların kabuğunda yer alan ilk rakam, üretim yöntemini gösteriyor.
▪ 0 numara: Organik üretim
▪ 1 numara: Gezen tavuk üretimi
▪ 2 numara: Kümes üretimi
▪ 3 numara: Kafes üretimi
Kodu Kontrol Etmeden Almayın
Gıda alışverişinde yalnızca ambalaj üzerindeki ifadeler yeterli değil. Yumurta satın alırken kabuk üzerindeki üretim kodlarına mutlaka bakılması gerekiyor. Aksi halde tüketiciler, etiket ile içeriği uyuşmayan ürünlerin mağduru olabiliyor.