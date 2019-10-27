Yeşilçam'ın efsane filmlerindeki inanılmaz hatalar! Bunu kimse görememişti

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerini birçoğumuz defalarca izlemişizdir. Ancak eminiz ki bu izlediğiniz filmlerde yapılan hataları daha önce kimse fark edemedi.Türk sinemasının efsaneleşen yılları Yeşilçam filmleri hala tüm Türkiye için özel bir yere sahip. O dönemdeki imkanlarla çekilen filmlerdeki hatalar, yıllar sonra dikkatli izleyicilerin gözüne takılıyor. Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Ayşen Gruda, Şener Şen, Münir Özkul, Adile Naşit gibi efsanevi isimlerin filmlerinde yer alan hataları görünce çok şaşıracaksınız. İşte Yeşilçam filmlerinde 40 yıl sonra ortaya çıkan hatalar.

Giriş Tarihi: 27.10.2019 09:43 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 09:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





