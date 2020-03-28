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Yeşilçam'ın efsane filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın! Çok şaşıracaksınız

Türk sinema tarihine adını altın harflerle kazıyan Çöpçüler Kralı, hafızalardaki yerini koruyor. Efsane filmin karakterleri, izleyenleri gönlünde taht kurmuştu. Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer karakteri canlandıran Ayşen Gruda'nın abilerini şimdiki halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Aradan geçen onca yıl sonra ilk kez görüntülenen Hacer'in abileri son halleri sosyal medyada olay oldu. Bakın yıllar hafızalara kazınmış o oyuncuları nasıl da değiştirmiş...

Giriş Tarihi: 28.03.2020 20:56 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020 06:44
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Yeşilçam'ın efsane filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın! Çok şaşıracaksınız
Yeşilçam'ın efsane filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın! Çok şaşıracaksınız

Çöpçüler Kralı filmini izlemeyen yoktur. Yeşilçam'ın en bilinen filmlerinden olan Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abilerini bakın yıllar nasıl değiştirmiş.

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Yeşilçam'ın efsane filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın! Çok şaşıracaksınız
Yeşilçam'ın efsane filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın! Çok şaşıracaksınız

Başrolünde Kemal Sunal ve Ayşen Gruda'nın yer aldığı, Çöpçüler Kralı'nda kameralara karşısına geçen Hacer'in abilerinin son halini görenler inanamadı. İşte birçok ünlü ismin zaman içindeki şaşırtan değişimi...

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Yeşilçam'ın efsane filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın! Çok şaşıracaksınız
Yeşilçam'ın efsane filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın! Çok şaşıracaksınız

Kenan İmirzalıoğlu

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Yeşilçam'ın efsane filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın! Çok şaşıracaksınız
Yeşilçam'ın efsane filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın! Çok şaşıracaksınız

Barış Arduç

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Yeşilçam'ın efsane filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın! Çok şaşıracaksınız
Yeşilçam'ın efsane filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın! Çok şaşıracaksınız

Savaş Dinçel