Yemekteki tuzu kesmek yetmiyor! Asıl tehlike hiç bakmadığınız yerden çıktı

Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 16:14 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Araştırmalar, içme suyundaki tuzluluğun fark edilmeden yüksek sodyum alımına yol açtığını ve hipertansiyon riskini artırdığını ortaya koydu. Özellikle kıyı bölgelerinde deniz suyunun yeraltı kaynaklarına karışmasıyla bu risk büyüyor. Küresel ölçekte milyonlarca kişi, içtiği sudan kaynaklı gizli bir tansiyon tehdidiyle karşı karşıya.

İçme suyundaki tuzluluk oranının artması, milyonlarca kişinin kan basıncını doğrudan yükseltiyor. 74 binden fazla kişi üzerinde yapılan analiz, tuzlu su tüketiminin hipertansiyon riskini %26 artırdığını gösterdi. Bu durum en çok kıyı bölgelerinde yaşayanları etkiliyor. Fark edilmeyen bu sodyum kaynağı, kalp-damar hastalıkları açısından risk oluşturuyor.

İÇME SUYUNDAKİ TUZLULUK YENİ RİSK FAKTÖRÜ Yüksek tansiyon genellikle beslenme ve yaşam tarzı ile ilişkilendirilirken, içme suyundaki sodyum da doğrudan etkili bir faktör olarak öne çıkıyor. Suda çözünmüş tuz oranı arttıkça, fark edilmeden günlük sodyum alımı yükseliyor ve bu durum kan basıncını artırıyor.

Küresel ısınmaya bağlı deniz seviyesi artışı, tuzlu suyun tatlı su kaynaklarına karışmasına neden oluyor. Özellikle yeraltı suyu kullanan kıyı bölgelerinde bu etki daha belirgin hale geliyor. Bu süreç, içme suyunun kalitesini doğrudan değiştirerek sağlık riskini artırıyor.

3 MİLYAR KİŞİ RİSK ALTINDA Prof. Dr. Rajiv Chowdhury'a göre; dünya genelinde 3 milyardan fazla insan kıyı bölgelerinde yaşıyor ve önemli bir kısmı içme suyu olarak yeraltı kaynaklarına bağımlı. Bu nüfus, farkında olmadan yüksek tuzluluk içeren su tüketerek günlük sodyum alımını artırıyor. Bu durum, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde daha yaygın görülüyor.

BİLİMSEL VERİ: KAN BASINCI DOĞRUDAN YÜKSELİYOR ABD, Avustralya, İsrail, Bangladeş, Vietnam, Kenya ve Avrupa'nın farklı ülkelerini kapsayan 27 toplum temelli çalışmanın verileri birleştirilerek, 74 bini aşkın katılımcıyı içeren kapsamlı bir sistematik inceleme ve meta-analiz yapıldı.

Araştırma ekibinde yer alan Prof. Dr. Rajiv Chowdhury'nin de katkı sunduğu çalışmanın bulgularına göre, tuzlu su tüketen bireylerde sistolik kan basıncı ortalama 3,22 mmHg, diyastolik basınç ise 2,82 mmHg daha yüksek ölçüldü. Tuzluluk oranı yüksek içme suyuna maruz kalan kişilerde hipertansiyon riski %26 arttı. Bu artış bireysel düzeyde sınırlı görünse de, geniş toplumlarda kalp krizi ve inme (felç) riskini yükseltiyor. İçme suyundaki yüksek tuzluluğun hipertansiyon üzerindeki etkisi, düşük fiziksel aktivite gibi bilinen kardiyovasküler risklerle benzer düzeyde bulunuyor. Hareketsiz yaşamın tansiyon riskini yaklaşık %15 ila %25 artırdığı hesaplanıyor.