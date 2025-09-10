Yaşam

Yaralı çocuğun sözleri ekipleri duygulandırdı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kız çocuğunun sözleri polis ve sağlık görevlilerini duygulandırdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Yaralı çocuğun sözleri ekipleri duygulandırdı

Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Sezen T.'nin (17) kullandığı motosiklet ile Leyla T. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Yaralı çocuğun sözleri ekipleri duygulandırdı!

Kaza sonrası devrilen motosiklette sürücü Sezen T. ve arkasında bulunan 7 yaşındaki Aybüke K. yaralandı.

"ACIMAYACAK DİMİ, KORKUYORUM BEN"
Yaralı çocuğun sözleri ekipleri duygulandırdı!

Acı içinde yerde yatan Aybüke K. "Acımayacak değil mi? Korkuyorum ben. Ellerimi hareket ettirmek istiyorum, kollarımı kapatmayın ama lütfen. İğneden çok korkuyorum" demesi Trafik Polisi Halil Güneş ve ambulans görevlilerini duygulandırdı.

Yaralı çocuğun sözleri ekipleri duygulandırdı!

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı çocuğun sözleri ekipleri duygulandırdı!

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Yaralı çocuğun sözleri ekipleri duygulandırdı!