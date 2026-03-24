Vatandaş altın için akın etti, kuyumcu yalvardı: "Vallahi billahi yok"

Bursa'da altın fiyatlarının düşmesiyle birlikte kuyumcularda yoğunluk yaşandı. Yoğun talep nedeniyle bir kuyumcunun dükkan camına astığı "Vallahi billahi yok, yemin ederim yok" yazısı dikkat çekti.

Gram altın haftaya yüzde 2,9 düşüşle başlarken, güne 6 bin 225 TL'den başladı. Gün içerisinde 6 bin TL'nin altını gören gram altın, kuyumcularda 6 bin 100 TL'den, çeyrek altın ise 10 bin 940 TL seviyelerinden işlem gördü. Fiyatlardaki düşüşü fırsat bilen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde kuyumculara akın etti.

Yoğunluğun yaşandığı adreslerden biri Yıldırım ilçesine bağlı Erikli Mahallesi oldu. Sabah saatlerinde bir kuyumcuda altınların kısa sürede tükenmesi üzerine esnaf, çareyi dükkân camına yazı asmakta buldu.

VATANDAŞ VE ESNAF ARASINDA GÜLDÜREN DİYALOG "Vallahi billahi yok, yemin ederim yok" yazısına rağmen müşterilerin ısrarı sürerken, esnaf ile vatandaşlar arasında gülümseten diyaloglar yaşandı. Bir müşterinin "Bir gram da mı yok?" sorusuna kuyumcunun "Yok abi, olsa kendime ayırırım" dediği anlar kameraya yansıdı.

Öte yandan, altın fiyatlarındaki düşüşün talebi artırdığı, kuyumcu esnafının ise yoğunluğa yetişmekte zorlandığı gözlendi.