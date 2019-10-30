Valide Han'daki uyanık! Günlük 3 bin lira...

'FİŞ VERİYORUZ'

"Girişimci" Erbak, tarihi hanın üzerinde ücret ödemeden manzara fotoğrafı çekmek isteyen turistlere ise engel oluyor. Erbak yaptığı açıklamada "Burası yasal bir yer. Parayı ödeyene fiş veriyoruz. Kart ile ödeme de yapılabiliyor. Kaçak bir yer değil, kaçak bir iş yapmıyoruz" dedi. Fotoğraf çektirmek için 300 lira veren üç turist ise "Manzara çok güzel. Görevliler martılara yem veriyor. Bu nedenle martılar üzerimizden uçuyor. Biz de Boğaz manzarasına karşı fotoğraf çekiyoruz" dedi.