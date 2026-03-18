Uyuşturucu satıcılarının zula evine baskın: Biri 18 yaşından küçük 5 şüpheli gözaltında

Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 12:44 Son Güncelleme: 18 Mart 2026 12:51 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Maltepe'de uyuşturucu sattığı tespi edilen şüphelilerin evine düzenlenen operasyonda, biri 18 yaşından küçük olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 144 gram uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle Kaşmir Sokak'ta bir araçtan uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan saha çalışmalarında 34 HDN 767 plakalı otomobilde uyuşturucu satışı yapıldığını belirleyen ekipler, araçta bulunan A.Ö. ve Y.K.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında ve araçta yapılan aramalarda yaklaşık 2 kilogram uyuşturucu madde ile satıştan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. UYUŞTURUCU SATICILARININ ZULA EVİNE OPERASYON

ARAÇ UYUŞTURUCU SATIŞI İÇİN KULLANILIYORMUŞ Şüphelilerin emniyetteki sorgularında Orhangazi Mahallesi Sağnak Sokak'ta bulunan iki evi 'zula evi' olarak kullandıkları ve 34 PLP 018 plakalı aracı da uyuşturucu ticaretinde değerlendirdikleri tespit edildi. Belirlenen evlere düzenlenen operasyonda D.İ., A.K. ve Z.S. de gözaltına alındı.

EVDE UYUŞTURUCU MADDE VE PARA BULUNDU Ev ve araçta yapılan aramalarda 1 kilo 142 gram uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, satışa hazır paketlenmiş uyuşturucu maddeler, hassas terazi, 7 cep telefonu ile 275 bin lira ve 20 euro ele geçirildi.