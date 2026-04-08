Uykusuzluk beyni yaşlandırıyor: Uyku süresi ne kadar olmalı, 8 saat şart mı?

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 17:08 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Uyku, beyin ve vücut sağlığı için kritik bir süreç olsa da herkes için ideal süre aynı değil. Uzmanlara göre önemli olan saat değil, uykunun kalitesi ve gün içindeki etkisi. Yetersiz uyku ciddi riskler barındırırken, bazı bireyler daha kısa sürelerle sağlıklı kalabiliyor.

Gecede 7-8 saat uyku önerisi genel bir referans olsa da herkes için zorunlu bir kural değil. Uyku süresi; genetik yapı, yaşam tarzı ve biyolojik ritme göre değişiyor. Ancak kronik uyku eksikliği; beyin fonksiyonlarından kalp sağlığına kadar geniş bir alanda risk oluşturuyor. Kritik eşik, uyanıkken nasıl hissettiğiniz ve vücudun verdiği sinyaller.

UYKU SÜRESİ SABİT DEĞİL, BİREYSEL BİR İHTİYAÇTIR Uyku ihtiyacı kişiden kişiye değişir. Aynı sağlık seviyesini korumak için bazı bireyler 6 saat uyku ile yeterli performans gösterebilirken, bazıları daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Bu farklılık büyük ölçüde genetik yapıyla ilişkilidir. Standart öneriler geniş veri setlerine dayanır ancak her bireyin biyolojik ritmi farklıdır. Bu nedenle ideal uyku süresi sabit bir sayı değil, kişisel bir dengedir.

KRONİK UYKU EKSİKLİĞİ SAĞLIK RİSKİ OLUŞTURUR The Guardian'a göre, uzun süreli uyku yoksunluğu yalnızca yorgunluk yaratmaz. Beynin atık temizleme sistemi zayıflar ve bu durum ileri yaşta bilişsel gerileme riskini artırabilir. Kalp-damar hastalıkları, bağışıklık zayıflaması ve ağrı hassasiyetinde artış gibi etkiler ortaya çıkar. Uyku, vücuttaki neredeyse tüm sistemlerle doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle kronik uyku eksikliği, zincirleme bir sağlık sorununa dönüşebilir.

YETERLİ UYKU NASIL ANLAŞILIR? Uyku kalitesini ölçmenin en pratik yolu, gün içindeki durumdur. Sürekli yorgunluk, sinirlilik, dikkat dağınıklığı ve aşırı kafein ihtiyacı yetersiz uyku sinyalleridir. Yorgun beyin, olumsuz deneyimleri daha güçlü hatırlar ve olumlu olanları geri plana iter. Bu durum ruh hali üzerinde doğrudan etki oluşturur. Uyku eksikliğinin kardiyovasküler hastalık ve felç riskinin artmasıyla da ilişkili olduğunu belirten Nörolog Uzmanı Prof. Guy Leschziner şöyle diyor: "Ayrıca bağışıklık sisteminiz, solunum sisteminiz ve benzeri bir dizi diğer fizyolojik süreci de etkilediğini biliyoruz. Hatta beyninizin ağrı sinyallerini nasıl işlediğini bile etkiliyor ve sizi bunlara karşı daha savunmasız hale getiriyor. Her sistem bir şekilde uykudan etkileniyor." Gün içinde odaklanmakta zorlanıyorsanız veya ruh haliniz belirgin şekilde dalgalanıyorsa, uyku süreniz yeterli olsa bile kalitesi düşük olabilir.