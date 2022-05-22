Ünlü şef Somer Sivrioğlu’nun restoranında feci ölüm! Restoran kapatıldı: Sivrioğlu’ndan açıklama geldi

ÖTEKİ YARALININ DA DURUMU KRİTİK

Shanableh'in durumunun da ağır olduğu öğrenildi. Görgü tanığı Zafer Urtemur, olay anını şöyle anlattı:

"Arabadan 5-6 kişi indi. Tam da o sırada çökme oldu. Duvarı kaldırmaya çalıştık ama başaramadık. Birinin baldırı kopmuştu. Diğerinin de kalbi durmuştu."