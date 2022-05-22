Ünlü şef Somer Sivrioğlu’nun restoranında feci ölüm! Restoran kapatıldı: Sivrioğlu’ndan açıklama geldi
Son dakika haberleri: Masterchef jüriliği ile popülerlik kazanan ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun Nispetiye Caddesi'nde yer alan restoranında istinat duvarı müşterilerin üzerine çöktü. Talihsiz olay sonucu yaralanan 2 kişiden Ürdünlü eski diplomat Subbed yaşamını yitirdi. Meydana gelen elim olayla ilgili masterchef Somer Sivrioğlu'nun restoranından açıklama yapıldı. Ölümün ardından işletme kapatıldı. İşte feci olaya dair son dakika ayrıntıları….
Giriş Tarihi: 22.05.2022
11:56 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022
11:56
Son dakika haberler… MasterChef programı ile tanınan ünlü Türk mutfağı şefi Somer Sivrioğlu'nun Nispetiye Caddesi'ndeki restoranında büyük bir talihsizlik yaşandı ve istinat duvarı müşterilerin üzerine çöktü. Feci olay sonucu yaralanan iki kişiden Ürdünlü eski diplomat Ahmet Salim Subbed yaşamını yitirdi. Olayla ilgili art arda yeni gelişmeler yaşanırken MasterChef Somer Sivrioğlu'na ait restoran tarafından son dakika açıklaması yapıldı. İşte can kayıplı kazaya dair ayrıntılar…
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6 KİŞİLİK GRUBUN ÜZERİNE ÇÖKTÜ 2 KİŞİ ALTINDA KALDI
İstanbul Etiler'deki Nispetiye Caddesi üzerinde ünlü şef Somer Sivrioğlu'na ait restoranın istinat duvarı çöktü. Beton parçaları, restorana yemeğe gelen 6 kişilik arkadaş grubunun üstüne düştü. Yabancı uyruklu Ahmet Salim Subbed ve Bahaettin Shanableh, çöken duvarın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
ESKİ DİPLOMAT HAYATINI KAYBETTİ
Yıkıntının altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan yaralılardan eski diplomat olan Ürdünlü Subbed kurtarılamadı.
ÖTEKİ YARALININ DA DURUMU KRİTİK
Shanableh'in durumunun da ağır olduğu öğrenildi. Görgü tanığı Zafer Urtemur, olay anını şöyle anlattı:
"Arabadan 5-6 kişi indi. Tam da o sırada çökme oldu. Duvarı kaldırmaya çalıştık ama başaramadık. Birinin baldırı kopmuştu. Diğerinin de kalbi durmuştu."
MASTERCHEF SOMER SİVRİOĞLU 3 AY ÖNCE DEVRALMIŞ
Ünlü şef Somer Sivrioğlu, duvarı çöken restoranı 3 ay önce devralmıştı. Acı olay sonrası restoran bir süreliğine kapatıldı