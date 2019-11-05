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Ümraniye sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesintisi haberleri

İstanbul'da 20 saat boyunca 9 ilçede su kesintisi yaşanacak. İstanbullu vatandaşlar su kesintisi haberine büyük tepki gösterdi. Çalışmanın yaklaşık 1 gün sürecek olması hayatı oldukça olumsuz etkileyecek. İstanbul'un nüfus yoğunluğunun büyük kısmını çeken Ümraniye'de de sular kesik olacak. Ümraniyeli vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren, "Ümraniye'de sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesintisi haberleri" gibi aramalar yapıyor. Peki, Ümraniye'de sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? Su kesintisi Ümraniye'nin hangi semtlerinde olacak? Ümraniye'de su kesintisi saat kaçta başlayacak? İşte İstanbul'da yaşanacak 20 saatlik su kesintisi ile ilgili tüm merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 05.11.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 10:02
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Ümraniye sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesintisi haberleri

İstanbul'da su kesintisi hayatı durduracak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İSKİ, Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezi'nde çalışma yapacak. Çalışma nedeniyle 20 saat su verilemeyecek. 9 ilçee yaşanacak kesintiye vatandaşın tepkisi büyük. İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden olan Ümraniye'de de birçok mahalleye su verilemeyecek. Peki, Ümraniye sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte İSKİ su kesintisi haberleri...

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Ümraniye sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesintisi haberleri

İSKİ'DEN SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre yarın İstanbul'un birçok bölgesinde su kesintileri yaşanacak.

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Ümraniye sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesintisi haberleri

Yapılan duyuru şu şekilde; Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezinde yapılacak olan bakım – onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle; 5 Kasım 2019 Salı günü saat 11:00'den itibaren aşağıda belirtilen bölgelere 10 ila 20 saat arasında değişen sürelerde su verilemeyecektir.

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Ümraniye sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesintisi haberleri

HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

İstanbul'da 9 ilçede su kesintisi yapılacak. Su kesintisi yapılacak ilçelerin listesi merakla araştırılıyor. İşte İSKİ'den duyurulan o liste...

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Ümraniye sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesintisi haberleri

Fatih

Cankurtaran, Sultan Ahmet, Binbirdirek, K.Ayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemallettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, KocaMustafapaşa, Sümbül Efendi, Yedikule, Silivri kapı, Karagümrük, Topkapı, Hocapaşa, Hobyar, Sururi, Molla Fenari, Alemdar, Beyazıt, Taya Hatun, Mercan, Tahtakale, Rüstempaşa, Demirtaş, Süleymaniye, Hoca Gıyasettin, Hacı Kadın, Yavuz Sinan, Sarıdemir, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Balat ve Ayvansaray 10 saat