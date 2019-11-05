Ümraniye sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesintisi haberleri

İstanbul'da 20 saat boyunca 9 ilçede su kesintisi yaşanacak. İstanbullu vatandaşlar su kesintisi haberine büyük tepki gösterdi. Çalışmanın yaklaşık 1 gün sürecek olması hayatı oldukça olumsuz etkileyecek. İstanbul'un nüfus yoğunluğunun büyük kısmını çeken Ümraniye'de de sular kesik olacak. Ümraniyeli vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren, "Ümraniye'de sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesintisi haberleri" gibi aramalar yapıyor. Peki, Ümraniye'de sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? Su kesintisi Ümraniye'nin hangi semtlerinde olacak? Ümraniye'de su kesintisi saat kaçta başlayacak? İşte İstanbul'da yaşanacak 20 saatlik su kesintisi ile ilgili tüm merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 05.11.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 10:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





