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Turistlerin ilgi odağı Demirözü Barajı'nın yüzeyi tamamen dondu! Eski 20 dereceden kartpostallık kareler
Bayburt Demirözü'nde yer alan ve yaz ayında ilçe nüfusunun 15 katı turistin ziyaret ettiği Demirözü Barajı'nın yüzeyi tamamen buz tuttu. 2 dağ arasında gökyüzündeki bulutların buz yüzeye yansıdığı gölün manzarası görsel şölen oluşturdu. Çocuklar buz pistine dönen göl üzerinde yürüyüş yaparak keyifli vakit geçirdi.
Giriş Tarihi: 17.01.2022 11:18Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 11:18