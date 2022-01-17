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Turistlerin ilgi odağı Demirözü Barajı'nın yüzeyi tamamen dondu! Eski 20 dereceden kartpostallık kareler

Bayburt Demirözü'nde yer alan ve yaz ayında ilçe nüfusunun 15 katı turistin ziyaret ettiği Demirözü Barajı'nın yüzeyi tamamen buz tuttu. 2 dağ arasında gökyüzündeki bulutların buz yüzeye yansıdığı gölün manzarası görsel şölen oluşturdu. Çocuklar buz pistine dönen göl üzerinde yürüyüş yaparak keyifli vakit geçirdi.

Giriş Tarihi: 17.01.2022 11:18 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 11:18
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Turistlerin ilgi odağı Demirözü Barajı’nın yüzeyi tamamen dondu! Eski 20 dereceden kartpostallık kareler

Bayburt'ta geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar inen hava sıcaklığı sebebiyle Demirözü Barajı buz tuttu. Demirözü ilçesinde yer alan 63 milyon metreküp su kapasiteli, 24 bin metrekarelik alanı olan Demirözü Baraj Gölü dondu.

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Turistlerin ilgi odağı Demirözü Barajı’nın yüzeyi tamamen dondu! Eski 20 dereceden kartpostallık kareler

KAFES BALIKÇILIĞI DA YAPILIYOR

Yaz aylarında yaklaşık 15 bin hektarlık tarım arazisini sulamak için kullanılan, aynı zamanda kafes balıkçılığı da yapılan baraj gölünde, balık kafesleri buz kütlesinin içinde kaldı.

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Turistlerin ilgi odağı Demirözü Barajı’nın yüzeyi tamamen dondu! Eski 20 dereceden kartpostallık kareler

GÖREN TELEFONA SARILDI

Baraj gölüne gelen ziyaretçiler, buzla birlikte oluşan muhteşem manzarayı cep telefonlarıyla görüntülü bağlantı yaparak başka şehirlerde yaşayan Bayburtlu akrabalarına izlettirmeyi ihmal etmediler.

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Turistlerin ilgi odağı Demirözü Barajı’nın yüzeyi tamamen dondu! Eski 20 dereceden kartpostallık kareler

YAZI AYRI KIŞIN AYRI GÜZEL

Demirözü Baraj Gölü'nün çok güzel bir hal aldığını belirten vatandaşlar, "Hava çok soğuk ama manzara süper. Göl tamamen donmuş. Burası yazı ayrı kışın ayrı bir güzel yer. Çok sayıda misafir ağırlıyor" ifadelerine yer verdiler.

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Turistlerin ilgi odağı Demirözü Barajı’nın yüzeyi tamamen dondu! Eski 20 dereceden kartpostallık kareler

Buz tutan gölü drone ile görüntüleyen Erdinç Yaya ise, "Boş zamanlarımda Bayburt'un değişik yerlerini gezip, görüntülüyorum. Demirözü'de buz tutan manzarasıyla muhteşem olmuş. Bayburtlu gezgin olarak çok güzel bu yerleri tavsiye ediyoruz" dedi.