Turistlerin ilgi odağı Demirözü Barajı’nın yüzeyi tamamen dondu! Eski 20 dereceden kartpostallık kareler

YAZI AYRI KIŞIN AYRI GÜZEL

Demirözü Baraj Gölü'nün çok güzel bir hal aldığını belirten vatandaşlar, "Hava çok soğuk ama manzara süper. Göl tamamen donmuş. Burası yazı ayrı kışın ayrı bir güzel yer. Çok sayıda misafir ağırlıyor" ifadelerine yer verdiler.