Yaşam

Trabzon’da panik dolu anlar! Bomba yüklü insansız deniz aracı ekipleri harekete geçirdi

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından bulunan deniz aracının, Ukrayna'ya ait bomba yüklü bir kamikaze insansız deniz aracı olduğu tespit edildi. Kıyıya getirilen aracın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Aracın, İstanbul'dan gelecek uzman ekipler tarafından detaylı şekilde inceleneceği öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Trabzon’da panik dolu anlar! Bomba yüklü insansız deniz aracı ekipleri harekete geçirdi

Çarşıbaşı ilçesi açıklarında tekneyle avlanan balıkçılar, gece saatlerinde deniz yüzeyinde insansız deniz aracı fark etti.

Trabzon’da panik dolu anlar! Bomba yüklü insansız deniz aracı ekipleri harekete geçirdi

Balıkçılar, aracı bağladıkları tekneyle kıyıya çekti. Yoroz Limanı'na yanaşan balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi.

BALIKÇI AĞINA İNSANSIZ DENİZ ARACI TAKILDI!
Trabzon’da panik dolu anlar! Bomba yüklü insansız deniz aracı ekipleri harekete geçirdi

Ekipler, menşei belirlenemeyen deniz aracı için güvenlik şeridi çekerek liman giriş ve çıkışlarını kapattı.

Trabzon’da panik dolu anlar! Bomba yüklü insansız deniz aracı ekipleri harekete geçirdi

Çevrede de güvenlik önlemleri alınırken, deniz aracının incelenmesi için İstanbul'dan özel ekip talep edildi.

Trabzon’da panik dolu anlar! Bomba yüklü insansız deniz aracı ekipleri harekete geçirdi

İlk incelemelerde insansız deniz aracının Ukrayna'ya ait olabileceği şüphesi üzerinde durulurken, uzman ekibin de ilçeye gelmek üzere yola çıktığı belirtildi.

BOMBA YÜKLÜ İNSANSIZ DENİZ ARACI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ
Trabzon’da panik dolu anlar! Bomba yüklü insansız deniz aracı ekipleri harekete geçirdi

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Trabzon Valiliği Çarşıbaşı ilçesinde balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı ile ilgili olarak "Yabancı menşeli cisim" açıklamasında bulundu.

Trabzon’da panik dolu anlar! Bomba yüklü insansız deniz aracı ekipleri harekete geçirdi

Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada " Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında avlanan balıkçılarımızın ağına yabancı menşeli olduğu değerlendirilen bir cismin takıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu cisim limana getirilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, olay yerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı (SAS) ekipleri ve diğer güvenlik birimlerine haber verilmiştir. İlgili cisim, uzman ekiplerce incelenmek üzere güvenli bir şekilde muhafaza altına alınmış olup konu ile ilgili detaylı teknik inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir. Vatandaşlarımızın benzeri bir durumla karşılaşmaları halinde herhangi bir müdahalede bulunmadan güvenlik birimlerine haber vermeleri önemle rica olunur" denildi.

Trabzon’da panik dolu anlar! Bomba yüklü insansız deniz aracı ekipleri harekete geçirdi

'İÇERİSİNDE BOMBA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ'

Yoroz Limanı Kooperatif Başkanı İsmail Yılmaz, "Gece saat 00.00'da burada görevli olan arkadaş beni aradı. Balıkçımızın bir tekne bulduğunu ve bu tekneyi limana getirdiğini ve Sahil Güvenliğe haber verilip incelemeye alındığını söyledi. İçerisinde tehlikeli bir madde olduğunu düşünerek rıhtıma bıraktılar. 02.00'da limana geldim. Bomba ekibi gelerek inceleme yapıldı. Limanı kapattılar. İçerisinde bomba olduğu tespit edildi. Bu insansız bir deniz aracıdır" dedi.

Trabzon’da panik dolu anlar! Bomba yüklü insansız deniz aracı ekipleri harekete geçirdi
Trabzon’da panik dolu anlar! Bomba yüklü insansız deniz aracı ekipleri harekete geçirdi
Trabzon’da panik dolu anlar! Bomba yüklü insansız deniz aracı ekipleri harekete geçirdi
Trabzon’da panik dolu anlar! Bomba yüklü insansız deniz aracı ekipleri harekete geçirdi