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Timsah ve 3 aslanın savaşı sosyal medyayı salladı! Bataklıkta hayatta kalma mücadelesi

Vahşi doğada çok fazla rastlanmaya timsah ve aslanların kapışmasının görüntüleri sosyl medyayı salladı. Timsahın batanlığına girerek onu avlamaya çalışan 3 genç aslan uzun bir süre saldırıya geçti. Tüm saldırıları püskürtmeyi başaran timsah, aslanları kaçırdı. İşte sosyal medyayı sallayan o görüntüler.

Giriş Tarihi: 07.01.2021 15:39
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Timsah ve 3 aslanın savaşı sosyal medyayı salladı! Bataklıkta hayatta kalma mücadelesi

Vahşi doğada timsah ve aslan karşı karşıya geldi. Timsahın alanına giren 3 aslan adeta boyunun ölçüsünü aldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler izlenme rekorları kırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Timsah ve 3 aslanın savaşı sosyal medyayı salladı! Bataklıkta hayatta kalma mücadelesi

Timsahın güçlü olduğu bataklığa girerek hata yapan genç aslanlar, uzun bir uğraş verse de istediklerini alamadı.

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Timsah ve 3 aslanın savaşı sosyal medyayı salladı! Bataklıkta hayatta kalma mücadelesi

Timsah da pes etmeyerek saldırıya geçti ve 3 aslanı kaçırmayı başardı.

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Timsah ve 3 aslanın savaşı sosyal medyayı salladı! Bataklıkta hayatta kalma mücadelesi
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Timsah ve 3 aslanın savaşı sosyal medyayı salladı! Bataklıkta hayatta kalma mücadelesi