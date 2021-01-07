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08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Timsah ve 3 aslanın savaşı sosyal medyayı salladı! Bataklıkta hayatta kalma mücadelesi Timsah ve 3 aslanın savaşı sosyal medyayı salladı! Bataklıkta hayatta kalma mücadelesi
Vahşi doğada çok fazla rastlanmaya timsah ve aslanların kapışmasının görüntüleri sosyl medyayı salladı. Timsahın batanlığına girerek onu avlamaya çalışan 3 genç aslan uzun bir süre saldırıya geçti. Tüm saldırıları püskürtmeyi başaran timsah, aslanları kaçırdı. İşte sosyal medyayı sallayan o görüntüler.
Giriş Tarihi: 07.01.2021 15:39
Vahşi doğada timsah ve aslan karşı karşıya geldi. Timsahın alanına giren 3 aslan adeta boyunun ölçüsünü aldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler izlenme rekorları kırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Timsahın güçlü olduğu bataklığa girerek hata yapan genç aslanlar, uzun bir uğraş verse de istediklerini alamadı.
Timsah da pes etmeyerek saldırıya geçti ve 3 aslanı kaçırmayı başardı.