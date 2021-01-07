Timsah ve 3 aslanın savaşı sosyal medyayı salladı! Bataklıkta hayatta kalma mücadelesi

Vahşi doğada çok fazla rastlanmaya timsah ve aslanların kapışmasının görüntüleri sosyl medyayı salladı. Timsahın batanlığına girerek onu avlamaya çalışan 3 genç aslan uzun bir süre saldırıya geçti. Tüm saldırıları püskürtmeyi başaran timsah, aslanları kaçırdı. İşte sosyal medyayı sallayan o görüntüler.