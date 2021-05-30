Tarihi ev küle döndü! Koruma altındaydı

Denizli'nin Babadağ ilçesinde sabahın erken saatlerinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale gelirken, evlerden bir tanesinin tarihi koruma altında olduğu öğrenildi.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken itfaiye ve polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.