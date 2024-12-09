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Taklit yeteneğiyle herkesi hayran bıraktı! Laz Ziya karakteriyle kırdı geçirdi

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda kahkaha dolu anlar da yaşandı. Programa katılan Onur Yıldırım isimli renkli yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'e taklit yeteneğiyle damga vurdu. Hıncal Uluç, Testere, Kemal Sunal taklitlerini yaptığını söyleyen, Laz Ziya ve hayvanları taklit eden yarışmacı herkesi hayran bıraktı. İşte o anlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.12.2024 02:47 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 06:19
Taklit yeteneğiyle herkesi hayran bıraktı!

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Taklit yeteneğiyle herkesi hayran bıraktı!

Programa katılan Onur Yıldırım isimli renkli yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'e taklit yeteneğiyle damga vurdu.

Taklit yeteneğiyle herkesi hayran bıraktı!

Hınca Uluç, Testere, Kemal Sunal taklitlerini yaptığını söyleyen, Laz Ziya ve Hayvanları taklit eden yarışmacı herkesi hayran bıraktı.

Taklit yeteneğiyle herkesi hayran bıraktı!

Onur Yıldırım'ın karşısına 30.000 bin TL değerindeki "Alexandre Dumas'ın 'Üç silahşör' adlı romanındaki üç silahşör'ün adında yer alan ortak harf hangisidir?" sorusu çıktı.

Taklit yeteneğiyle herkesi hayran bıraktı!

Soru: "Alexandre Dumas'ın 'Üç silahşör' adlı romanındaki üç silahşör'ün adında yer alan ortak harf hangisidir?

A: a
B: s
C: o
D: m

Taklit yeteneğiyle herkesi hayran bıraktı!

Soru karşısında kafası karışan yarışmacı A: a cevabını verdi ama doğru cevap B: s olacaktı.

Taklit yeteneğiyle herkesi hayran bıraktı!

YARIŞMAYA "5.000" İLE VEDA ETTİ

Soruya yanlış cevap veren yarışmacı, programa 5.000 bin TL ile veda etti.

Taklit yeteneğiyle herkesi hayran bıraktı!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Taklit yeteneğiyle herkesi hayran bıraktı!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Taklit yeteneğiyle herkesi hayran bıraktı!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Taklit yeteneğiyle herkesi hayran bıraktı!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Taklit yeteneğiyle herkesi hayran bıraktı!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Taklit yeteneğiyle herkesi hayran bıraktı!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Taklit yeteneğiyle herkesi hayran bıraktı!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Taklit yeteneğiyle herkesi hayran bıraktı!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Taklit yeteneğiyle herkesi hayran bıraktı!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Taklit yeteneğiyle herkesi hayran bıraktı!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Taklit yeteneğiyle herkesi hayran bıraktı!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Taklit yeteneğiyle herkesi hayran bıraktı!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Taklit yeteneğiyle herkesi hayran bıraktı!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Taklit yeteneğiyle herkesi hayran bıraktı!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Taklit yeteneğiyle herkesi hayran bıraktı!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Taklit yeteneğiyle herkesi hayran bıraktı!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Taklit yeteneğiyle herkesi hayran bıraktı!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Taklit yeteneğiyle herkesi hayran bıraktı!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...