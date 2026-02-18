Sultangazi'de dehşet! Çocuklara bıçak ve satırla saldırdılar

Sultangazi'de korku dolu anlar yaşandı. Sokaktaki bir apartmanın önünde bekleyen 2 çocuk, 4 kişilik grubun bıçaklı ve yumruklu saldırısına uğradı. Kavgada C.Ş. bıçak ve satır darbeleriyle yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kan donduran olay, 16 Şubat akşam saatlerinde Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bir apartmanın kapısının önünde bekleyen 2 çocuğa, henüz bilinmeyen nedenle 4 kişilik grup saldırdı.

KAVGADA BIÇAK VE SATIR KULLANILDI

Yumrukların havada uçuştuğu kavgada bıçak ve satır kullanıldı. Çocuklardan biri kaçarken diğeri elleriyle kendini korumaya çalıştı. Sesleri duyup balkona çıkan bir kadın, kavgayı ayırmak için balkondaki saksıyı saldırganların üzerine attı.

Saldırganların olay yerinden kaçmasıyla son bulan kavgada C.Ş.'nin bıçak ve satır darbeleriyle yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖZALTILAR VAR MI?

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, C.Ş.'nin S.S. (15) ile arkadaşlık yaptığı, olay günü S.S.'nin abisi Z.E.S. ile yanında bulunan 3 arkadaşı tarafından bıçak ve satırla darbedildiği tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen Z.E.S. ve 3 arkadaşı ile S.S., dün gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.