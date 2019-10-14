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Sosyal medyayı sallayan soru! Cevabını çok az kişi biliyor

Mantık soruları son zamanlarda sosyal medyaya damga vuruyor. Basit gibi görünen ancak insanları yanıltan mantık soruları vatandaşlar tarafından paylaşım rekorları kırıyor. Paylaşımda, değişik açılardan ele alınan mantık sorularının kişilerin zekasını geliştirmek ve zihnini canlandırmak için mükemmel bir yol" olduğunun belirtildi. Ancak soruların tamamına çok az kişi doğru cevap verebiliyor. Mantığınızı kullanmakta ne kadar iyisiniz? Pratik zekalı bir insan mısınız? Beyin yakan mantık sorularıyla aranız nasıl? Bu soruları çözmek gerçekten büyük dikkat ve beceri istiyor. İşte size sosyal medyada dolaşan en popüler mantık soruları...

Giriş Tarihi: 14.10.2019 13:44 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 13:49
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Sosyal medyayı sallayan soru! Cevabını çok az kişi biliyor

FBI ÖZEL AJANLARINA BU SORULARI SORUYOR

Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran bu testleri Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) özel ajanları için yaptığı bu testi katılımcılardan sadece yüzde 5'i geçebiliyor. Cevaplar galerinin sonunda...

Çiftçinin eşi kayıp. Siz bulabiliyor musunuz?

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Sosyal medyayı sallayan soru! Cevabını çok az kişi biliyor

Gruba silah çekmiş olan katili kurtarabilecek olan gizli kişiyi görebiliyor musunuz?

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Sosyal medyayı sallayan soru! Cevabını çok az kişi biliyor

Gök bilimcinin gizlendiği yeri görebiliyor musunuz?

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Sosyal medyayı sallayan soru! Cevabını çok az kişi biliyor

Kazları tilkinin elinden kurtarabilecek olan gizli kurtarıcıyı bulabildiniz mi?

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Sosyal medyayı sallayan soru! Cevabını çok az kişi biliyor

Avcıyı bekleyen tehlikenin farkında mısınız?