Sosyal medya üzerinden genç avı! 'Casperler' iddianamesinde dehşet veren detaylar çıktı

"SAYGIN BİR YER EDİNME…"

Örgütün lider ve yönetici kadrosunun motivasyon unsuru olarak örgüte yeni katılacak üyelere ve eylemlerde yer alacak örgüt üyelerine motosiklet, para, silah, uyuşturucu madde vadettikleri de belirtilen iddianamede, "Özellikle Suça Sürüklenen Çocuk sıfatına haiz bireylerden oluşan örgüt mensupları ve bir kısım örgüt yöneticilerinin, ailevi sorunları olan gençlerden oluştuğu, anne-baba boşanma/ayrı yaşam süreçlerinden sonra savrulan şahısların örgüte katılım noktasında gerek ekonomik sıkıntıları giderme gerekse de sosyal hayat içerisinde saygın bir yer edinme isteklerinin örgütün eleman temin etme sürecini oldukça kolaylaştırdığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Savcılığın iddianamesinde "suça sürüklenen çocuk" olarak tanımlanan 68 kişi hakkında, "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütüne üye olma", "tasarlayarak kasten öldürme", "çocuğa karşı tasarlayarak öldürme", "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten öldürmeye teşebbüs", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "kasten yaralama", "nitelikli yağma", "nitelikli yağmaya teşebbüs", "nitelikli mala zarar verme", "nitelikli silahla tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "suçu bildirmeme", "birden fazla kişi tarafından birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "suçluyu kayırma" ve "birden fazla kişi tarafından birlikte gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" gibi suçlardan değişen oranlarda hapisle cezaları talep edildi.

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin, iddianame üzerindeki incelemesi sürüyor.