Sosyal medya üzerinden genç avı! 'Casperler' iddianamesinde dehşet veren detaylar çıktı
"Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 yaşından küçük 68 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin dehşet veren detayları ortaya çıktı. Bu kapsamda örgüt elebaşılarının sosyal medyada şiddet içeren eylem görüntülerini paylaşarak özellikle 16–25 yaş grubunu etkilediği, bu yolla gençleri örgüte kazandırmayı veya sempati oluşturmayı hedeflediği belirtildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 7 kişi "mağdur", 57 kişi "müşteki", 4 kişi "maktul", 38'i tutuklu 68 kişi ise "suça sürüklenen çocuk" olarak yer aldı.
İddianamede "Casperlar" "silahlı suç örgütünün elebaşısı konumunda bulunan "Hamuş" kod adlı İsmail Atız etrafında eylem ve fikir birlikteliğinde hareket eden Mehmet Erhan Atız, Hüseyin Kaan Akkuş, "Burak Bulut" kod adlı İsmayil Göleli, "Çaki" kod adlı İsa Doğan, Süleyman Doğan ve "Dayı" kod adlı Serhat Başakçi'nin örgüt yöneticisi konumunda olduğu kaydedildi.
BASKI VE CEBİRLE SİNDİRDİLER
Daha önce Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesinde haklarında dava açılan bu sanıkların Bahçelievler'de çocukluk arkadaşı oldukları ve aile ilişkileriyle haksız kazanç elde etmek amacıyla bir araya geldikleri anlatılan iddianamede, İsmail Atız'ın liderliği ve baskısı altında örgütün silahlandığı, baskı ve cebirle mağdurları sindirdikleri ve etki alanlarını genişlettikleri ifade edildi.
İddianamede elebaşıların edindikleri menfaatlerle güçlenerek gayri meşru faaliyet gösteren camiada söz sahibi olmaya çalıştıkları, bu amaçlar doğrultusunda İstanbul'da birçok silahlı olaya karıştıkları, iş yerleri ve kamuya açık alanlarda silah kullanmaktan çekinmedikleri, baskı altına almaya çalıştıkları kişilerin iş yerlerini kurşunladıkları tespitine yer verildi.
Suç örgütü elebaşılarının, örgütün devamlılığını sağlamak amacıyla ve örgüt üyelerini bir arada tutmak için sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdikleri eylemlere ait görüntü kayıtlarını paylaştıkları belirtilen iddianamede, bu paylaşımların özellikle 16-25 yaş grubu arasında hızlı bir şekilde yayıldığı ve bahse konu yaş grubu aralığında yer alan kişileri örgüte kazandırmada veya örgüte karşı en azından sempati duyulması konusunda etkili olduğu vurgulandı.