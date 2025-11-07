Sosyal medya fenomenine kanlı pusu! Hırsızlık süsüyle tuzağa çektiler: Öleceğini zannedip şehadet getirdi

"ÖLECEĞİNİ ZANNEDİP ŞEHADET GETİRDİ"

Malatya'da yapacağı gösteri öncesi Tavlusun Mahallesi'ndeki işyerine giden Adem Ocaktan, güvenlik kamerası alarmının devreye girdiğini fark etti. İşyerindeki bazı eşyalarının çalındığını belirten Ocaktan dehşet dolu anları şöyle anlatttı:

"Eşim işyerinin yedek anahtarını bastırmış. Babası ve kardeşiyle birlikte gelip montaj cihazlarımı, telefonumu ve dolapta bulunan altınları almışlar. Kamerayı devre dışı bırakıp sonra fişini takmışlar. Hırsızlık süsü verip bizi tuzağa çektiler. Bu bu sırada işyerine gelen saldırganlar ban, kardeşine ve oğluma sopalarla saldırdılar.