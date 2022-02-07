07 Şubat 2022, Pazartesi
Sosyal medya fenomeni İrem Ay’ın gördüğü işkence boğazları düğümlemişti! İrem Ay’dan flaş açıklama
Sosyal medya fenomeni İrem Ay, boşandığı kocası Berkay Saner'in kendisine işkence ettiği anlarını Instagram hesabı üzerinden paylaşım yaparak yardım istedi! Şaşkına çeviren olayda, genç kadına oldukça destek verildi. Saner'inde içlerinde bulunduğu dört şahıs ile ilgili iki aylık uzaklaştırma kararı aldıran Ay, yeni bir paylaşım yaptı: Davamdan dönmeyeceğim... İşte ayrıntılar…KAYDET VE HABER GİR
Giriş Tarihi: 07.02.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022 11:07
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