07 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sosyal medya fenomeni İrem Ay’ın gördüğü işkence boğazları düğümlemişti! İrem Ay’dan flaş açıklama

Sosyal medya fenomeni İrem Ay’ın gördüğü işkence boğazları düğümlemişti! İrem Ay’dan flaş açıklama

Sosyal medya fenomeni İrem Ay, boşandığı kocası Berkay Saner'in kendisine işkence ettiği anlarını Instagram hesabı üzerinden paylaşım yaparak yardım istedi! Şaşkına çeviren olayda, genç kadına oldukça destek verildi. Saner'inde içlerinde bulunduğu dört şahıs ile ilgili iki aylık uzaklaştırma kararı aldıran Ay, yeni bir paylaşım yaptı: Davamdan dönmeyeceğim... İşte ayrıntılar…KAYDET VE HABER GİR

Giriş Tarihi: 07.02.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022 11:07
  • 1
  • 18
Sosyal medya fenomeni İrem Ay’ın gördüğü işkence boğazları düğümlemişti! İrem Ay’dan flaş açıklama

Geçen günlerde Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, boşandığı eşi Berkay Saner'den şiddet gördüğünü gözler önüne seren İrem Ay'ın yardım feryadı Türkiye'yi hüzne boğmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Sosyal medya fenomeni İrem Ay’ın gördüğü işkence boğazları düğümlemişti! İrem Ay’dan flaş açıklama

SKANDAL FOTOĞRAFLAR PEŞ PEŞE GELDİ

İnternette "içerik üreticisi" olarak tanınan İrem Ay, 4 yılını birlikte paylaştığı eski eşi Berkay S.'nin kendisi darp ettiğini öne sürerek ardı arkası kesilmeyen skandal fotoğraflar paylaştı.

  • 3
  • 18
Sosyal medya fenomeni İrem Ay’ın gördüğü işkence boğazları düğümlemişti! İrem Ay’dan flaş açıklama

DÖVDÜKTEN SONRA YANINDA GÜLÜMSEYEREK SELFİE ÇEKTİ

Genç kadının paylaştığı fotoğraflarda iddiaya göre eski eşi Berkay S.'nin gülerek başında bekleyip selfie çektiği Ay'ın ise feci şekilde darp edildiği bu nedenle vücudunda çok sayıda morluklar olduğu görüldü. Genç kadın şu ifadeleri kullandı:

  • 4
  • 18
Sosyal medya fenomeni İrem Ay’ın gördüğü işkence boğazları düğümlemişti! İrem Ay’dan flaş açıklama

"BAŞINA GELİNCE UTANIYOR VE GERİ DURUYORSUN"

"Ben susarsam, 'susma ve korkma' dediğim her kadın sindirilir ve susar. Korkmuyorum. Başkasının başına gelince ses çıkarmak kolayken kendi başına gelince utanıyor ve geri duruyorsun. Utanması gereken sen değilsin. Şiddetin her türlüsüne hayır. Bir de üstüne gülümseyerek selfie çekilenine..."

  • 5
  • 18
Sosyal medya fenomeni İrem Ay’ın gördüğü işkence boğazları düğümlemişti! İrem Ay’dan flaş açıklama

"ACI ÖLMEYİ ARZULATAN BİR ŞEYDİ"

"Acı çekmek ne demekmiş asıl şimdi anlıyorum. Acı çekmek bayılana kadar dayak yemek değildi. Ayaktaki cam kesiğine eczanede dikiş attırmak değildi. Asıl acı kalbi baştan aşağı sancılara boğan, insanı sırrını kimselere anlatamadan ölmeyi arzulatan bir şeydi."