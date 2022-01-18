18 Ocak 2022, Salı
Son dakika: Türkiye tecavüzcü doktor Barış Yağcı’yı konuşuyor! İç çamaşırı detayı onu yakalattı
Son dakika haberleri: Türkiye Uşak'ta 21 yaşındaki kadın hastasını tecavüz eden sapık doktor Barış Yağcı'yı konuşuyor! Sabıkası kabarık doktor Barış Yağcı, ilaç vererek uyuttuğu genç kadın hastasına tecavüz etti. Dehşete düşüren olayla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı! Talihsiz kadın iç çamaşırını... İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 18.01.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 10:03
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16