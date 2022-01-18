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Haberler Galeri Son dakika: Türkiye tecavüzcü doktor Barış Yağcı’yı konuşuyor! İç çamaşırı detayı onu yakalattı

Son dakika: Türkiye tecavüzcü doktor Barış Yağcı’yı konuşuyor! İç çamaşırı detayı onu yakalattı

Son dakika haberleri: Türkiye Uşak'ta 21 yaşındaki kadın hastasını tecavüz eden sapık doktor Barış Yağcı'yı konuşuyor! Sabıkası kabarık doktor Barış Yağcı, ilaç vererek uyuttuğu genç kadın hastasına tecavüz etti. Dehşete düşüren olayla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı! Talihsiz kadın iç çamaşırını... İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 18.01.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 10:03
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Son dakika: Türkiye tecavüzcü doktor Barış Yağcı’yı konuşuyor! İç çamaşırı detayı onu yakalattı

Uşak'ta daha öncesinde alkol alarak sokak köpeğini tüfekle öldüren, komşularının ev ve arabalarını ateşe vermek suçlarından hakkında cezai işlem yapılan pratisyen hekim Barış Yağcı, muayene ettiği genç kadın hastasına tecavüz etmekten tutuklandı.

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Son dakika: Türkiye tecavüzcü doktor Barış Yağcı’yı konuşuyor! İç çamaşırı detayı onu yakalattı

İÇ ÇAMAŞIRLARINI GÖRÜNCE…

İğrenç olay sabah uyandığında iç çamaşırlarının çıkarılmış olduğunu gören kadının savcılığa yaptığı şikayetin ardından ortaya çıktı.

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Son dakika: Türkiye tecavüzcü doktor Barış Yağcı’yı konuşuyor! İç çamaşırı detayı onu yakalattı

KAN TESTİNDE ÇIKTI

Başlatılan soruşturma kapsamında, kadının kan testinde doktorun verdiği uyutucu ilaca rastlandı.

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Son dakika: Türkiye tecavüzcü doktor Barış Yağcı’yı konuşuyor! İç çamaşırı detayı onu yakalattı

SUÇ MAKİNESİ DOKTOR

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde pratisyen doktor Barış Yağcı, son vukuatıyla 'pes' dedirtti.

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Son dakika: Türkiye tecavüzcü doktor Barış Yağcı’yı konuşuyor! İç çamaşırı detayı onu yakalattı

TUTUKLANDI

Daha önce kavga ettiği komşularının ev ve arabalarını kundaklamak ve alkollü halde av tüfeğiyle sokak köpeğini vurmaktan hakkında işlem yapılan Yağcı, geçtiğimiz günlerde ise bir hastasına kendi odasında tecavüz etmekten çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.