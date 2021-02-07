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07 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Kan donduran anlar kamerada! Kurtlar koyunu boğarak yedi! Köpek böyle izledi Son dakika: Kan donduran anlar kamerada! Kurtlar koyunu boğarak yedi! Köpek böyle izledi Son dakika haberi... Karaman'ın Akçaşehir beldesinde ağıla giren iki kurdun bir koyunu boğarak yemesi güvenlik kamerasına yansıdı. Ağılın kapısında bağlı köpek ise havlamaktan başka bir şey yapamayarak kurtların koyunu yemesini izledi. Giriş Tarihi: 07.02.2021 17:23 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 17:25
Edinilen bilgiye göre, aç kalan iki kurt gece saat 03.00 sıralarında beldenin yaylasında bulunan açık koyun ağılına girdi. Koyunların iki kurdun ağıla doğru yaklaştığını hissederek panik yapma anları da güvenlik kamerasına yansıdı.
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Duvardan atlayan kurt, koyunların arasına dalarak birisini boğazından yakaladı. Ağılın kapısında bağlı olan köpekse koyunlara kurdun saldırdığını görerek havlamaya başladı. Bu durum karşısında bir şey yapamayan köpek, uzun süre havlayarak yaşananları izledi.
Sonradan gelen ikinci kurtta boğarak öldürdükleri koyunu yedi. Üç koyunu da yaralayan iki kurt, daha sonra ağıldan ayrılarak gözlerden kayboldu. Ağıl sahibi Ahmet B., sabahleyin ağıla geldiğinde ortalığı o halde görünce güvenlik kamerası kayıtlarından koyunlarına kurtların saldırdığını gördü.
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İlçeye bağlı Kurucuova Mahallesi'nde Cuma Horasan'a ait büyükbaş besi ahırının çalışanları, günlük kontrollerinde yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki bir büyükbaş hayvanın yerde hareketsiz halde yattığını gördü.
Bunun üzerine çalışanlar durumu, veteriner hekime bildirdi. Hekimin yaptığı kontrolde hayvanın telef olduğu belirlendi.