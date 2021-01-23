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23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika balık fiyatları | Balık fiyatları ne kadar | Vatandaşı üzen haber! Ucuz balık beklemesinler Son dakika balık fiyatları | Balık fiyatları ne kadar | Vatandaşı üzen haber! Ucuz balık beklemesinler Son dakika balık fiyatları | Balık fiyatları ne kadar | Soğuk hava nedeniyle balıkçılar ağ atmakta zorlanınca bu durum balık fiyatlarına yansıdı. Geçen yıl kilosu 15 liraya alınan hamsi 30 lirayı görürken, balıkçılar bu yıl ucuz balığın hayal olduğunu söyledi. Giriş Tarihi: 23.01.2021 09:23
Marmara Denizi ve Karadeniz'de etkili olan soğuk hava, kuvvetli lodos ve poyrazdan dolayı gemileri ağ atmakta zorlandı. Olumsuz hava koşulları ise tezgahlarda satışa sunulan balığın fiyatını artırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR Geçen yıl aynı dönemde kilosu 10-15 liraya alınan hamsinin fiyatı 30 lirayı buldu.
Antalya Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birlik Başkanı Cengiz Balta, pandemi nedeniyle restoranların kapanmasının da fiyatlara etki ettiğini söyledi.
Balık halinden çıkan balıkların kilogram fiyatına ortalama 10 lira eklendiğini ifade eden Balta, "Kilogramı 40- 60- 100- 120-150 liraya balık var. Havalar soğuk olunca balık az çıkıyor ve fiyatları pahalı oluyor" dedi.
Balık ve tavuk fiyatlarının şu süreçte eşitlendiğini anlatan Balta, "Vatandaş, şu süreçte ucuza balık yemeyi beklemesin. Balığı biraz daha korumamız lazım. Ucuz balık için av yasağına uymamız lazım" diye konuştu.