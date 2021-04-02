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Haberler Galeri Son dakika | Artvin'de büyük facia! Alev alev yandı! Gün ağarınca acı tablo ortaya çıktı

Son dakika | Artvin'de büyük facia! Alev alev yandı! Gün ağarınca acı tablo ortaya çıktı

Artvin'in merkeze bağlı Ortaköy köyünde dün akşam saatlerinde çıkan yangın sonucu 4 ev kullanılmaz hale gelirken, yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 02.04.2021 07:35 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 07:42
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Son dakika | Artvin'de büyük facia! Alev alev yandı! Gün ağarınca acı tablo ortaya çıktı

Artvin'in merkeze bağlı Ortaköy köyünde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Son dakika | Artvin'de büyük facia! Alev alev yandı! Gün ağarınca acı tablo ortaya çıktı

Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, yangında 4 ev ile samanlık ve ahırlar kullanılamaz hale geldi. Can kaybının yaşanmadığı yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

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Son dakika | Artvin'de büyük facia! Alev alev yandı! Gün ağarınca acı tablo ortaya çıktı

'YANGIN ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI'
Evi yanan Bircan Sağlam, yangının elektrik kontağından çıktığını öne sürdü. Sağlam, "Elektrik kontağından yangın çıktı. Biz önce fark etmedik. Dışarı çıkınca evin arkasının yandığını gördük. Alevler sonra bir anda büyüdü her yeri sardı" dedi.

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Son dakika | Artvin'de büyük facia! Alev alev yandı! Gün ağarınca acı tablo ortaya çıktı
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Son dakika | Artvin'de büyük facia! Alev alev yandı! Gün ağarınca acı tablo ortaya çıktı