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ŞOK çarşamba indirimleri dikkat çekiyor! 19 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

ŞOK 19 Mayıs kampanyaları neler? ŞOK marketlerin çarşamba kampanyaları belli oldu. Bu hafta sürpirz ürünleri müşterilerin beğenisine sunmaya hazırlanan ŞOK marketler, gıda ve temizlik ürünlerinin satışa çıkacağını duyurdu. Yayımlanan katalogda hangi ürünlerin indirimli olacağı belli oldu. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler var? ŞOK çarşamba kampanyaları neler? İşte ŞOK 19 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 18.05.2021 21:49 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 21:49
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ŞOK çarşamba indirimleri dikkat çekiyor! 19 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

ŞOK aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK çarşamba kampanyaları belli oldu. ŞOK marketlerin her hafta satışa çıkardığı çarşamba kampanyalarında sürpriz ürünler dikkat çekiyor. Haftanın indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte 19 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK çarşamba indirimleri dikkat çekiyor! 19 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

Mis Meyveli Yoğurt

• 2x125 gr

• Çilekli

Mis Bardak Ayran

• 285 ml

Mis Ayran

• 1 lt

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ŞOK çarşamba indirimleri dikkat çekiyor! 19 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

Deren İce Tea

• 330 ml

• Ananas/Bergamot

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ŞOK çarşamba indirimleri dikkat çekiyor! 19 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

Royal Gourmet

• 850 ml

• Yaz ferahlığı/Belçika çikolatası

Bravo Junior Multipack

• 360 ml

• 2 Antep+2 Badem+2 Tria

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ŞOK çarşamba indirimleri dikkat çekiyor! 19 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

Silen Tuvalet Kağıdı 32'li

Silen Kağıt Havlu 12'li