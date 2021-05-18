ŞOK çarşamba indirimleri dikkat çekiyor! 19 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

ŞOK 19 Mayıs kampanyaları neler? ŞOK marketlerin çarşamba kampanyaları belli oldu. Bu hafta sürpirz ürünleri müşterilerin beğenisine sunmaya hazırlanan ŞOK marketler, gıda ve temizlik ürünlerinin satışa çıkacağını duyurdu. Yayımlanan katalogda hangi ürünlerin indirimli olacağı belli oldu. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler var? ŞOK çarşamba kampanyaları neler? İşte ŞOK 19 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 18.05.2021 21:49 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 21:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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