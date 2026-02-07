Soğuk hava cildi kurutuyor: İşte çatlayan elleri onaran 4 etkili bakım yöntemi

Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 17:27 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Sık el yıkama ve dezenfektan kullanımı, cildin doğal koruyucu tabakasını zayıflatıyor. Özellikle kış aylarında düzenli nemlendirme ve doğru bakım uygulanmadığında elde çatlaklar ağrılı hale gelebiliyor. İşte çatlamış eller için önerilen 4 etkili yöntem.

Gün içinde sık sık el yıkamak ve dezenfektan kullanmak, hijyen açısından gerekli olsa da cilt bariyerine zarar verebiliyor. Koruyucu tabaka zayıfladığında cilt kuruyor, esnekliğini kaybediyor ve çatlamaya daha açık hale geliyor. Dermatolog Dr. Jesse Hirner, bu durumun egzama ve enfeksiyon riskini artırabileceğine dikkat çekiyor. Açıklamasında şu ifadelere yer veriyor: "Tahriş olmuş cilt ellerinizi daha az yıkamanıza neden olabilir. En önemli şey, özellikle kış aylarında, çatlamış elleri önlemek veya tedavi etmek için düzenli olarak nemlendirmektir."

KURUYAN VE ÇATLAYAN ELLERİ PAMUK GİBİ YAPIYOR Elleri Yıkadıktan Sonra Tam Kurulama Eller yıkandıktan sonra nemli bırakıldığında cilt yüzeyindeki su hızla buharlaşıyor ve bu durum kuruluğu artırıyor. Havayla kurutma, cildin doğal nemini kaybetmesine neden olabiliyor. Bu nedenle ellerin yumuşak bir havlu ile tamamen kurulanması, çatlak oluşumunu azaltmada etkili oluyor.

Yoğun Nemlendirici Kullanımı Cilt bariyeri zarar gördüğünde, nemlendirici ürünler onarıcı rol üstleniyor. El yıkama veya duş sonrası uygulanan yoğun kremler cilt tarafından daha iyi emilim sağlıyor. Özellikle soğuk havalarda merhem formundaki ürünler, nem kaybını daha uzun süre engelleyebiliyor.

Gece Bakımı ile Onarım Gün içinde yeterince nemlenemeyen eller için gece bakımı önemli bir destek sağlıyor. Yatmadan önce kalın bir tabaka krem veya merhem uygulanması, cildin gece boyunca kendini yenilemesine yardımcı oluyor. Eldiven kullanımı ise ürünün ciltte kalma süresini artırarak onarım sürecini hızlandırabiliyor.