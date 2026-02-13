CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Sevgililer Günü hediye önerileri: Buket fiyatları ne kadar? Gül, orkide, şakayık…

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sevgililer Günü öncesi çiçekçilerde yoğunluk başladı. Kırmızı gül 150-300 TL, kelebek buketler 500-1000 TL aralığında satışa sunuluyor. Kalıcı ve anlamlı hediye arayanlarda kişisel tercihler ön plana çıkıyor. İşte Sevgililer Günü için hediye önerileri…

Sevgililer Günü hediye önerileri: Buket fiyatları ne kadar? Gül, orkide, şakayık… 1

14 Şubat hazırlıklarıyla birlikte satış noktalarında hareketlilik arttı. Çiçekler yine en çok tercih edilen ürünler arasında yer alırken, günlük yaşamda kullanılabilen ve hatıra değeri taşıyan hediyeler de ön plana çıkıyor.

Sevgililer Günü hediye önerileri: Buket fiyatları ne kadar? Gül, orkide, şakayık… 2

AA'ya göre; Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, esnafın, kimsenin çiçeksiz kalmaması için ithali ve yerli üretimle bütün hazırlıklarını yaptığını ve müşterilerini beklediğini açıkladı. Gülün aşkı ifade ettiği için en çok tercih edilen çiçek olduğunu, orkide başta olmak üzere farklı türlere de yoğun ilgi bulunduğunu aktardı.

Sevgililer Günü hediye önerileri: Buket fiyatları ne kadar? Gül, orkide, şakayık… 3

BUKET FİYATLARI NE KADAR?

Çimen, kelebek buketlerinin 500-1000 TL, güllerin ise 150-300 TL aralığında satışa sunulduğunu ve özel gün nedeniyle fiyat artışı yapılmadığını ifade etti.

Sevgililer Günü hediye önerileri: Buket fiyatları ne kadar? Gül, orkide, şakayık… 4

Açıklamasında "Kelebek buketlerimiz, bu dönemde revaçta olan ürünlerimizden. Daha kalıcı olması bakımından da insanların tercihi bu yönde olabiliyor. Güller arasında da özellikle kırmızı gül çok fazla tercih ediliyor ama bizde her renk var. Kırmızı gül 'aşk'ı, beyaz gül 'tertemiz duygu'yu, sarı gül 'sıcak sevgi'yi, pembe gül 'gönlüm sende'yi ifade ediyor." dedi.

Sevgililer Günü hediye önerileri: Buket fiyatları ne kadar? Gül, orkide, şakayık… 5

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

Klasik Ama Vazgeçilmez: Çiçek Buketi

Sevgililer Günü'nde en çok tercih edilen hediyeler arasında çiçek ilk sıradaki yerini koruyor. Kırmızı güller romantik anlamı nedeniyle öne çıkarken orkide zarif görünümüyle, kazablanka ve şakayık gösterişli yapısıyla, nergis ve şebboy ise hoş kokusuyla tercih edilebilir. Farklı renk ve türlerde hazırlanan buketler, şık bir hediye seçeneği olabilir.

Sevgililer Günü hediye önerileri: Buket fiyatları ne kadar? Gül, orkide, şakayık… 6

Fotoğraf Çerçevesi Veya Albüm

İki kişiye ait tek bir kareyi çerçeveletmek sade ama anlamlı bir hediye olur. Masa üstünde ya da komodinde duran bir fotoğraf her görüldüğünde aynı anıyı hatırlatır. Küçük boyutlu ve şık tasarımlar, gösterişli olmadan duyguyu taşıyan seçeneklerden biri olabilir.

Sevgililer Günü hediye önerileri: Buket fiyatları ne kadar? Gül, orkide, şakayık… 7

Birlikte çekilmiş karelerin seçilerek düzenlenmesi, paylaşılan anları somut bir hatıraya dönüştürür. Günlük hayatın içinden sahneleri bir araya getiren bu tür hediyeler, sadece bir görüntü değil yaşanmış zamanı da saklar. Yıllar geçse bile bakıldığında aynı duyguyu yeniden hatırlatan kalıcı bir armağan olur.

Sevgililer Günü hediye önerileri: Buket fiyatları ne kadar? Gül, orkide, şakayık… 8

Tanışma Hikayesi-Anı Videosu

Telefonla hazırlanacak kısa bir video, tanışmanın ilk gününden bugüne kadar yaşananları küçük bir hikayeye dönüştürür. İlk karşılaşma, unutulmayan anlar ve ortak hatıralar kısa sahnelerle anlatıldığında heyecanlı ve duygusal bir hatıra ortaya çıkar. Birlikte geçirilen zamanı anlatan bu çalışma, çoğu zaman pahalı hediyelerden daha kalıcı bir etki bırakır.

Sevgililer Günü hediye önerileri: Buket fiyatları ne kadar? Gül, orkide, şakayık… 9

Kişiselleştirilmiş Dekoratif Ürünler

İsim, tarih veya kısa bir not içeren dekoratif aksesuarlar yaşam alanına kalıcı bir detay ekler. Ortak hatırayı yansıtan tasarımlar sıradan eşyadan daha anlamlı bir hediye ortaya çıkarır. Odanın atmosferini değiştiren bu tür ürünler uzun süre kullanılan seçenekler arasında yer alır.

Sevgililer Günü hediye önerileri: Buket fiyatları ne kadar? Gül, orkide, şakayık… 10

El Yapımı Küçük Objeler

El emeğiyle hazırlanmış küçük parçalar hediyeyi daha kişisel hale getirir. Raf veya masa üzerinde yer kaplamadan durur, verilen emeği hissettirir.

Sevgililer Günü hediye önerileri: Buket fiyatları ne kadar? Gül, orkide, şakayık… 11

Şık Bir Akşam Yemeği

Evde sakin bir akşam için hazırlanan şık yemek masası ortak zaman geçirmeyi kolaylaştırır. Atıştırmalıklar ve sıcak içeceklerle kurulan masa başlı başına bir sürpriz olur. Abartısız ama düşünülmüş bir sevgililer günü hediyesi olarak tercih edilebilir.

Sevgililer Günü hediye önerileri: Buket fiyatları ne kadar? Gül, orkide, şakayık… 12

Anlamlı Takılar

İnce ve sade tasarımlı takılar günlük hayatın doğal bir parçası haline gelir. Büyük ve dikkat çekici olmadığı için her ortamda rahatça kullanılabilir. Her takıldığında özel günü hatırlatan küçük ama kalıcı bir hatıra olarak değer kazanır.

Mobil uygulamalarımızı indirin