Sevgililer Günü hediye önerileri: Buket fiyatları ne kadar? Gül, orkide, şakayık…

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 18:24 Son Güncelleme: 13 Şubat 2026 18:28

Sevgililer Günü öncesi çiçekçilerde yoğunluk başladı. Kırmızı gül 150-300 TL, kelebek buketler 500-1000 TL aralığında satışa sunuluyor. Kalıcı ve anlamlı hediye arayanlarda kişisel tercihler ön plana çıkıyor. İşte Sevgililer Günü için hediye önerileri…

14 Şubat hazırlıklarıyla birlikte satış noktalarında hareketlilik arttı. Çiçekler yine en çok tercih edilen ürünler arasında yer alırken, günlük yaşamda kullanılabilen ve hatıra değeri taşıyan hediyeler de ön plana çıkıyor.

AA'ya göre; Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, esnafın, kimsenin çiçeksiz kalmaması için ithali ve yerli üretimle bütün hazırlıklarını yaptığını ve müşterilerini beklediğini açıkladı. Gülün aşkı ifade ettiği için en çok tercih edilen çiçek olduğunu, orkide başta olmak üzere farklı türlere de yoğun ilgi bulunduğunu aktardı.

BUKET FİYATLARI NE KADAR? Çimen, kelebek buketlerinin 500-1000 TL, güllerin ise 150-300 TL aralığında satışa sunulduğunu ve özel gün nedeniyle fiyat artışı yapılmadığını ifade etti.

Açıklamasında "Kelebek buketlerimiz, bu dönemde revaçta olan ürünlerimizden. Daha kalıcı olması bakımından da insanların tercihi bu yönde olabiliyor. Güller arasında da özellikle kırmızı gül çok fazla tercih ediliyor ama bizde her renk var. Kırmızı gül 'aşk'ı, beyaz gül 'tertemiz duygu'yu, sarı gül 'sıcak sevgi'yi, pembe gül 'gönlüm sende'yi ifade ediyor." dedi.