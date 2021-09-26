26 Eylül 2021, Pazar
Sel felaketinin ardından evi balçıkla kaplandı! Engelli çiftin imdadına emniyet yetişti
Kastamonu'da 46 gün önce gerçekleşen sel felaketinde evi sular altında kalan ve balçıkla kaplanan engelli vatandaş Celal Aksoy, başından geçenleri anlattı. Engelli eşi ile beraber mahsur kaldığı balkondan emniyet güçlerinin merdiven uzatmasıyla kurtulan Celal Aksoy, "O esnadaki korku anlatılmaz, o korku anlatmakla bitmez" dedi.
Giriş Tarihi: 26.09.2021 14:38
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