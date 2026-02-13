CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Şehirler kalabalık, evler yalnız: Türkiye’de tek yaşayanların sayısı 5,5 milyonu geçti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de tek kişilik hane sayısı 2025'te 5,5 milyonu aştı. Son 10 yılda artış oranı yüzde 66,5'e ulaştı. Yalnız yaşayanların en az bulunduğu il 6 bin 128 kişiyle Bayburt oldu. Büyükşehirler ise zirvede yer aldı, toplamın yarısından fazlasını oluşturdu.

Şehirler kalabalık, evler yalnız: Türkiye’de tek yaşayanların sayısı 5,5 milyonu geçti 1

TÜİK, Türkiye'de hane yapısına ilişkin son istatistikleri açıkladı. Tek kişilik haneler son 10 yılda hızlı artış gösterirken yalnız yaşayanların sayısı 2025'te 5 milyon 523 bin 321'e ulaştı. En fazla yalnız yaşayan nüfus İstanbul'da kaydedilirken, en düşük sayı Doğu Anadolu'daki küçük illerde görüldü.

Şehirler kalabalık, evler yalnız: Türkiye’de tek yaşayanların sayısı 5,5 milyonu geçti 2

YALNIZ YAŞAYANLARIN SAYISI REKOR SEVİYEDE

Toplam hane sayısının 26 milyon 977 bin 795 olduğu Türkiye'de tek kişilik haneler 2025 itibarıyla 5 milyon 523 bin 321'e ulaştı. Son 10 yılda kaydedilen artış yüzde 66,5 olarak hesaplandı.

Şehirler kalabalık, evler yalnız: Türkiye’de tek yaşayanların sayısı 5,5 milyonu geçti 3

2016'da 3 milyon 316 bin 894 olan tek kişilik hane sayısı 2019'da 4 milyonun üzerine çıktı. En belirgin sıçrama salgının etkilerinin sürdüğü 2020 ile 2021 yıllarında kaydedildi. 2025'te 201 bin 781 kişilik yıllık artışla yalnız yaşayanların sayısı 5,5 milyonu geçti.

Şehirler kalabalık, evler yalnız: Türkiye’de tek yaşayanların sayısı 5,5 milyonu geçti 4

YILLARA GÖRE TEK KİŞİLİK HANE SAYISI

Tek başına yaşayanların sayısı her yıl düzenli artış gösterdi, özellikle salgın döneminde yükseliş hızlandı. Son 10 yılda tek kişilik hane halkı sayısı ve değişimi şöyle oldu:

Şehirler kalabalık, evler yalnız: Türkiye’de tek yaşayanların sayısı 5,5 milyonu geçti 5
Yıl Tek Kişilik Hane Sayısı Yıllık Artış
2016 3.316.894
2017 3.491.148 +174.254
2018 3.730.505 +239.357
2019 4.062.576 +332.071
2020 4.404.997 +342.421
2021 4.781.600 +376.603
2022 5.067.331 +285.731
2023 5.192.825 +125.494
2024 5.321.540 +128.715
2025 5.523.321 +201.781
Şehirler kalabalık, evler yalnız: Türkiye’de tek yaşayanların sayısı 5,5 milyonu geçti 6

YALNIZ YAŞAYANLARIN SAYISI BÜYÜKŞEHİRLERDE DAHA ÇOK

Yalnız yaşayan nüfusun büyük bölümü metropollerde toplandı. Bu 10 büyükşehirdeki toplam tek kişilik hane sayısı 2 milyon 768 bin 625 olarak hesaplandı. Zirvede İstanbul, Ankara, İzmir yer aldı. Yaşamını yalnız sürdürenlerin sayısı illere göre şöyle açıklandı:

Şehirler kalabalık, evler yalnız: Türkiye’de tek yaşayanların sayısı 5,5 milyonu geçti 7

İstanbul: 981.614
Ankara: 400.484
İzmir: 375.380
▪ Antalya: 206.905
▪ Bursa: 192.914
▪ Adana: 126.624
▪ Mersin: 124.682
▪ Konya: 123.952
▪ Balıkesir: 123.471
▪ Kocaeli: 112.599

Şehirler kalabalık, evler yalnız: Türkiye’de tek yaşayanların sayısı 5,5 milyonu geçti 8

EN AZ YALNIZ YAŞAYAN HANE KÜÇÜK ŞEHİRLERDE

Listenin son sırasında Doğu Anadolu ve küçük nüfuslu iller yer aldı. Tek kişilik hane sayısının en düşük olduğu iller Bayburt, Ardahan ve Hakkari oldu.

Şehirler kalabalık, evler yalnız: Türkiye’de tek yaşayanların sayısı 5,5 milyonu geçti 9

Bayburt: 6.128
Ardahan: 7.157
Hakkari: 8.274

Mobil uygulamalarımızı indirin