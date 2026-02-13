Şehirler kalabalık, evler yalnız: Türkiye’de tek yaşayanların sayısı 5,5 milyonu geçti

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de tek kişilik hane sayısı 2025'te 5,5 milyonu aştı. Son 10 yılda artış oranı yüzde 66,5'e ulaştı. Yalnız yaşayanların en az bulunduğu il 6 bin 128 kişiyle Bayburt oldu. Büyükşehirler ise zirvede yer aldı, toplamın yarısından fazlasını oluşturdu.

TÜİK, Türkiye'de hane yapısına ilişkin son istatistikleri açıkladı. Tek kişilik haneler son 10 yılda hızlı artış gösterirken yalnız yaşayanların sayısı 2025'te 5 milyon 523 bin 321'e ulaştı. En fazla yalnız yaşayan nüfus İstanbul'da kaydedilirken, en düşük sayı Doğu Anadolu'daki küçük illerde görüldü.

YALNIZ YAŞAYANLARIN SAYISI REKOR SEVİYEDE Toplam hane sayısının 26 milyon 977 bin 795 olduğu Türkiye'de tek kişilik haneler 2025 itibarıyla 5 milyon 523 bin 321'e ulaştı. Son 10 yılda kaydedilen artış yüzde 66,5 olarak hesaplandı.

2016'da 3 milyon 316 bin 894 olan tek kişilik hane sayısı 2019'da 4 milyonun üzerine çıktı. En belirgin sıçrama salgının etkilerinin sürdüğü 2020 ile 2021 yıllarında kaydedildi. 2025'te 201 bin 781 kişilik yıllık artışla yalnız yaşayanların sayısı 5,5 milyonu geçti.

YILLARA GÖRE TEK KİŞİLİK HANE SAYISI Tek başına yaşayanların sayısı her yıl düzenli artış gösterdi, özellikle salgın döneminde yükseliş hızlandı. Son 10 yılda tek kişilik hane halkı sayısı ve değişimi şöyle oldu: