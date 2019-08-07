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Şehir şehir Türklerin soyağacı! Türklerin soyu nereden geliyor? Soyunuz hangi Türk boyunda?

Şehir şehir Türklerin soyağacı! Türklerin soyu nereden geliyor? Soyunuz hangi Türk boyunda? Tarihin gördüğü en büyük medeniyetlerinden biri olan Türklerin soyu ve kökeni, dünyanın birçok bölgesine dağıldı. Zaman içinde çok büyük coğrafyalara yerleşen Türklerin soyu ve kökeni, kilometrelerce bölgeyi kapsadı. Peki Türklerin soyu nereye dayanıyor. Hangi ile hangi Türk boyundan geliyor? İşte il il Türk boyları...

Giriş Tarihi: 07.08.2019 10:55 Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 11:04
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Şehir şehir Türklerin soyağacı! Türklerin soyu nereden geliyor? Soyunuz hangi Türk boyunda?

HANGİ İL HANGİ BOYDAN?

Türklerin yüzyıllar boyunca dünya tarihine, çeşiti coğrafyalarda damga vurduğu bilinen bir gerçektir. Peki, Anadolu'da hangi Türk boyuna mensup olduğunuzu biliyor musunuz? İşte tarihe damgasını vuran Türk devletleri ve Türk boyları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şehir şehir Türklerin soyağacı! Türklerin soyu nereden geliyor? Soyunuz hangi Türk boyunda?

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DEVLETLERİ

BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU - M.Ö. 204 - M.S. 216

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Şehir şehir Türklerin soyağacı! Türklerin soyu nereden geliyor? Soyunuz hangi Türk boyunda?

BATI HUN İMPARATORLUĞU - 48 - 216

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Şehir şehir Türklerin soyağacı! Türklerin soyu nereden geliyor? Soyunuz hangi Türk boyunda?

AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU - 375 - 454

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Şehir şehir Türklerin soyağacı! Türklerin soyu nereden geliyor? Soyunuz hangi Türk boyunda?

AK HUN İMPARATORLUĞU - 420 - 562