Şarjdaki batarya patladı, iş yeri bir anda alev aldı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Aydın'ın Efeler ilçesinde, lityum pil ve batarya yenilemesi yapılan iş yerinde, şarjdaki bataryanın patlaması nedeniyle çıkan yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü.
Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi Yedi Eylül Caddesi'ndeki lityum pil ve batarya yenilemesi yapılan iş yerinde, saat 13.30 sıralarında, yangın çıktı. İlk belirlemelere göre; şarjdaki bir bataryanın patlaması nedeniyle yangının çıktığı belirtildi.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
İş yeri çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çalışanlar tahliye edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
CAN KAYBI VE YARALI YOK
Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.