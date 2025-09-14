Sahtecilik şebekesi diplomaları harita mühendislerine çizdirmiş

YURT DIŞINA HİÇ ÇIKMAMIŞ, UKRAYNA'DAN MEZUN GİBİ GÖSTERİLDİ

Şebeke üyeleri tarafından A.D. isimli bir öğrenciye, Ukrayna'daki bir okuldan alınmış gibi sahte diploma düzenlendi ve "Denklik" alması sağlanarak üniversite mezunu gösterildi. Yapılan detaylı tespitlerde; A.D.'nin hiç yurt dışı giriş- çıkışı olmadığı ortaya çıktı. Lise mezunu olmayan çok sayıda kişinin daha sonra bazı üniversitelerin Diş Hekimliği, Hukuk, Eğitim ve Eczacılık Fakülteleri'ne kayıt oldukları belirlendi.