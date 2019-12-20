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Resimli Cuma mesajları 20 Aralık! En yeni, en güzel Cuma mesajları ile seviklerinizi hatırlayın!
Cuma mesajları her hafta olduğu gibi 20 Aralık Cuma gününde de vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. En güzel resimli Cuma mesajları Whatsapp ve sosyal medya üzerinden mesaj paylaşmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Cuma günleri binlerce kişi sevdiklerine ve dostlarına Cuma mesajları gönderiyor. Anlamlı Cuma mesajları ve sözlerini sizler için derledik. İşte, en güzel 20 Aralık resimli Cuma mesajları ve sözleri!
Giriş Tarihi: 20.12.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 10:00
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