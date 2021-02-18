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18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Regaip Kandili'nde neler yapılır? Regaip Kandili ibadetleri neler? Regaip gecesi hangi ibadetler yapılır? Regaip Kandili'nde neler yapılır? Regaip Kandili ibadetleri neler? Regaip gecesi hangi ibadetler yapılır? İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili bugün huşu içinde karşılanacak. Mübarek günler arasında yer alan Regaip Kandili'nin gelmesiyle birlikte, bu günü ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar 'Regaip Kandili'nde neler yapılır?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Regaip Kandili ibadetleri neler? Regaip gecesi hangi ibadetler yapılır? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 18.02.2021 16:38 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 16:38
Rahmet ve bereket gecesi olarak kabul edilen Regaip Kandili bugün idrak edilecek. İnsanların gönül hanelerini dünyevi işgalden arındırma zamanı olarak bilinen Regaip gecesini ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar, bu özel gecede hangi ibadetlerin yapılması gerektiğini araştırıyor. Peki, Regaip Kandili'nde neler yapılır? Regaip Kandili ibadetleri neler? Regaip gecesi hangi ibadetler yapılır? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR REGAİP KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?
Bu geceye mahsus bir ibadet şekli olmamakla beraber, geceyi tevbe, dua ve ibadetle geçirmek sevap kazanmaya vesile olur.
Üç ayların birincisi olan recep ayının ilk cuma gecesi Regaib gecesi ve 27. gecesi de Mi'rac gecesidir. Üç ayların ikincisi olan şâban ayının 15. gecesi Berat gecesidir. Üç ayların üçüncüsü olan ramazan ayının 27. gecesi ise Kadir gecesidir.
Bu geceleri vesile ederek nâfile namaz kılmak, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur. Peygamberimiz Kadir gecesinde nasıl dua edebileceğini soran Âişe vâlidemize şöyle demesini tavsiye etmiştir: Allahümme, inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fü annî (Ey Allahım! Sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet) (Tirmizî, "Da'avât", 84)
REGAİB KANDİLİ FAZİLETİ NEDİR?
Regaip rağbet manasına gelen bir kelime olup, zahiren Hz. Muhammed s.a.v efendimizin ana rahmine düşmesini, yani annesi amine validemizin Hz. Muhammed'e gebe kalmasını ifade eder.
Kuran'ın " Ve Rabbı'na rağbet et" (İnşirah suresi-8) beyanı gereği, Regaip mana yönüyle kulun cenabı Hakk'a yönelerek Allah'a rağbet etmesi demektir.
Her insan, yaratıcısı olan Rabbı'nı bu alemde bulup ona rağbet ederek kavuşmaya müsait bir potansiyel ve kabiliyette yaratılmıştır. Ve her insan yaratıcısı olan Rabbı'nı tanıyıp ona yakın olduğu nisbette felaha, yani kurtuluşa erer ve yaradılış gayesine uygun bir kulluk ifa etmiş olur. Fakat her insan bu tabiat aleminden tattığı lezzetlerle, o hoşnutluk duyduklarına ve lezzetlendiklerine yönelerek onu Rabbın'dan ayıran dünyasını oluşturur.
Bu itibarla, kulun bu yeryüzünde tattığı ve onu Rabbın'dan ayıran dünya muhabbetlerini terk ederek, kalbindeki zikrullah mazharıyetiyle Allah'a yönelip her nefeste zikri daim'e mazhar olması, onun Allah'a rağbeti ve regaip ruhaniyetine ulaşmasıdır.