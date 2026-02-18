CANLI YAYIN
Ramazan öncesi mide bulandıran liste: Kıyma ve sucuklarda alarm! Baklavada fıstık oyunu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye Ramazan ayına hazırlanırken vatandaşlar da mübarek günler öncesi son alışverişlerini tamamlıyor. Ancak bakanlık tarafından yayınlanan taklit ve tağşiş listesinde yer alan firmaların yaptığı oyunlar vatandaşa pes dedirtti. Özellikle sucuk ve kıymada kullanılan etlerdeki sorunlar ve fıstıklı baklavada oynanan oyun tepki çekti. İşte vatandaşın sağlığıyla oynayan firmalar...

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar alışveriş için marketlere akın etti.

Ramazan ayı için et alımı artarken bakanlığın yayınladığı listede çok sayıda firmanın özellikle kıyma ve sucukta hile yaptığı görüldü.

Özellikle sucuklarda kanatlı etleri tespit edildi.

Öte yandan Ramazan ayının vazgeçilmezi olan tatlılarda hileler sürüyor.

Bazı firmaların Antep fıstıklı olarak sunduğu baklavalarda yer fıstığı kullandığı tespit edildi.

İşte o firmalar...

