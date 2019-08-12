Perseid meteor yağmuru nedir? Perseid meteor yağmuru ne zaman olacak? Meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi?

Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Dünyada her yıl gerçekleşen birbirinden farklı doğa olayları ilgi ile takip ediliyor. Özellikle fotoğraf tutkunları bu özel gezegen hareketlerini yakından izliyor. Perseid meteor yağmuru da en güzel görsel şölenlerden birini oluşturuyor. Türkiye'de de doğa olaylarını gözlemleyenlerin sayıları oldukça fazla. Peki, Perseid meteor yağmuru nedir? Perseid meteor yağmuru ne zaman olacak? Meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi? İşte perseid meteor yağmuru ile ilgili bilgiler...

Giriş Tarihi: 12.08.2019 16:42 Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 16:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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