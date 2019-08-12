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Perseid meteor yağmuru nedir? Perseid meteor yağmuru ne zaman olacak? Meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi?

Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Dünyada her yıl gerçekleşen birbirinden farklı doğa olayları ilgi ile takip ediliyor. Özellikle fotoğraf tutkunları bu özel gezegen hareketlerini yakından izliyor. Perseid meteor yağmuru da en güzel görsel şölenlerden birini oluşturuyor. Türkiye'de de doğa olaylarını gözlemleyenlerin sayıları oldukça fazla. Peki, Perseid meteor yağmuru nedir? Perseid meteor yağmuru ne zaman olacak? Meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi? İşte perseid meteor yağmuru ile ilgili bilgiler...

Giriş Tarihi: 12.08.2019 16:42 Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 16:42
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Perseid meteor yağmuru nedir? Perseid meteor yağmuru ne zaman olacak? Meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi?

Perseid meteor yağmuru için geri sayım sürüyor. Doğada görsel şölen oluşturan meteor yağmurlarının en önemlilerinden olan perseid meteor yağmurunun nereden gözlemlenebileceğine dair araştırmalar hız kazandı. Meteor yağmuru için özellikle fotoğraf tutkunları oldukça sabırsız. Gökte birçok meteor taşının yağmuru andırır şekilde hareket edeceği doğa olayı ile ilgili tüm bilgileri derledik. Peki, Perseid meteor yağmuru nedir? Perseid meteor yağmuru ne zaman olacak? Meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi? İşte perseid meteor yağmuru 2019...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Perseid meteor yağmuru nedir? Perseid meteor yağmuru ne zaman olacak? Meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi?

NEDEN PERSEİD DENİR?

Astronomların en görülmeye değer meteor yağmurlarından birisinin Perseidler olduğunu söylediği bilinmektedir. Görüntüsü her yıl değişen bu meteor yağmuru, Perse Göktaşı Yağmuru ismiyle de anılmaktadır.

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Perseid meteor yağmuru nedir? Perseid meteor yağmuru ne zaman olacak? Meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi?

Perseid meteor yağmurları, 1992 yılında Dünya'nın yakınından geçen Swift-Tuttle isimli kuyruklu yıldızdan arta kalan kalıntılardan oluşmaktadır. Bu taşların atmosferde iz bırakarak kül olması halk arasında yıldız kayması olarak anılır.

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Perseid meteor yağmuru nedir? Perseid meteor yağmuru ne zaman olacak? Meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi?

Dünya'nın Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının arkasında bıraktığı malzemenin oluşturduğu buluta giriyor olması nedeniyle yıllık olarak gözlemlenebilen bir meteor yağmuru tipidir. Perseus Takımyıldızı bölgesinden gözlemlendiği için Perseid ismiyle anılmaktadır.

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Perseid meteor yağmuru nedir? Perseid meteor yağmuru ne zaman olacak? Meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi?

METEOR YAĞMURU NEDİR?

Evrende yer alan milyonlarca gökcisminin sürekli hareket ediyor olmasına bağlı olarak zamanla koparak ayrılmalar gerçekleşmektedir. Bu olay, meteor yağmurunun ana nedenidir. Termosfer tabakasında gerçekleşen bu olay, gökcisimlerinin hava ile sürtüşmesi sonucunda yaşanmaktadır. Sürtüşme ile bir ışık oluşmakta ve bunun uzayda bıraktığı iz meteor yağmuru olarak anılmaktadır.