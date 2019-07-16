Parçalı Ay Tutulması Büyük Marmara Depremi'nden önce de olmuştu! Parçalı Ay Tutulması depremin habercisi mi?
Parçalı Ay Tutulması için geri sayım başladı! En önemli gezegen olaylarından biri olarak görülen Parçalı Ay Tutulması görsel bir şölen sunacak. Tutulma sırasında ayın yüzde 65'lik kısmı dünyanın gölgesinde kalacak. Bu tarihi anlar Türkiye'den de izlenebilecek. Ancak Parçalı Ay Tutulması'nın depremin habercisi olabileceğine dair görüşler var. 10 Ağustos 1999'da görülen Parçalı Ay Tutulması sonrasında 17 Ağustos 199'da 'Büyük Marmara Depremi' gerçekleşmişti. Parçalı Ay Tutulması'nın geçekleşmesine günler kala irili ufaklı deprem haberleri geldi. Yaşananlar sonrası binlerce kişinin aklında tek bir soru var; Parçalı Ay Tutulması depremin habercisi mi?
Giriş Tarihi: 16.07.2019 13:19Güncelleme Tarihi: 16.07.2019 13:36