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Parçalı Ay Tutulması Büyük Marmara Depremi'nden önce de olmuştu! Parçalı Ay Tutulması depremin habercisi mi?

Parçalı Ay Tutulması için geri sayım başladı! En önemli gezegen olaylarından biri olarak görülen Parçalı Ay Tutulması görsel bir şölen sunacak. Tutulma sırasında ayın yüzde 65'lik kısmı dünyanın gölgesinde kalacak. Bu tarihi anlar Türkiye'den de izlenebilecek. Ancak Parçalı Ay Tutulması'nın depremin habercisi olabileceğine dair görüşler var. 10 Ağustos 1999'da görülen Parçalı Ay Tutulması sonrasında 17 Ağustos 199'da 'Büyük Marmara Depremi' gerçekleşmişti. Parçalı Ay Tutulması'nın geçekleşmesine günler kala irili ufaklı deprem haberleri geldi. Yaşananlar sonrası binlerce kişinin aklında tek bir soru var; Parçalı Ay Tutulması depremin habercisi mi?

Giriş Tarihi: 16.07.2019 13:19 Güncelleme Tarihi: 16.07.2019 13:36
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Parçalı Ay Tutulması Büyük Marmara Depremi'nden önce de olmuştu! Parçalı Ay Tutulması depremin habercisi mi?

Gezegenlerin birbiri ile olan ahengi ve etkileşimi sonrası birçok görsel şölen ortaya çıkıyor. O görsel şölenlerden biri de Parçalı Ay Tutulması. Ay'ın yüzde 65'i Dünya'nın gölgesi altına girecek. Yaşanan bu etkileşim sonucunda Ay, bakır rengini alacak. Bu görsel şölen Türkiye'den de seyredilebilecek. Saat 00.30 itibarıyla en belirgin tutulma görüntüsü ortaya çıkacak. Binlerce kişi teleskoplarla tarihi anlara tanıklık edecek. Ancak Parçalı Ay Tutulması ile deprem arasında bağlantı olduğuna dair görüşler var. Bu görüşler, birkaç gündür yaşanan depremler sonrası iyice pekişmiş durumda.

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Parçalı Ay Tutulması Büyük Marmara Depremi'nden önce de olmuştu! Parçalı Ay Tutulması depremin habercisi mi?

Parçalı Ay Tutulması'nın yaşandığı yıllardan biri de 1999'du! 10 Ağustos 1999'da Türkiye'den de görülen bir Parçalı Ay Tutulması gerçekleşti. Bu tutulmadan yalnızca 7 gün sonra 'Büyük Marmara Depremi' gerçekleşti. Parçalı Ay Tutulması öncesi yaşanan irili ufaklı depremler ve Büyük Marmara Depremi akıllara, "Parçalı Ay Tutulması depremin habercisi mi?" sorusunu getiriyor. İşte Parçalı Ay Tutulması ile deprem arasındaki sır ilişki...

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Parçalı Ay Tutulması Büyük Marmara Depremi'nden önce de olmuştu! Parçalı Ay Tutulması depremin habercisi mi?

17 AĞUSTOS DEPREMİ ÖNCESİ DE TUTULMA OLMUŞTU

Takvimler 10 Ağustos 1999'u gösterirken Parçalı Ay Tutulması ile muhteşem bir görsel şölen yaşanmıştı. Ay gökyüzünde bakır rengini alırken binlerce kişi bu anı takip etmişti. Tutulmanın ardından yalnızca bir hafta geçerken, takvim yaprakları 17 Ağustos 1999'u gösteriyordu. Yakın tarihte Marmara'da ve Türkiye'de görülen en büyük deprem gerçekleşti. Aradan geçen zamanda Parçalı Ay Tutulması'nın depremi işaret ettiğine dair görüşler ve iddialar yer aldı.

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Parçalı Ay Tutulması Büyük Marmara Depremi'nden önce de olmuştu! Parçalı Ay Tutulması depremin habercisi mi?

TUTULMA DÖNEMİNDE İRİLİ UFAKLI DEPREMLER GÖRÜLDÜ

Parçalı Ay Tutulması'nın yaşandığı dönemlerde irili ufaklı depremler yaşandı. Depremlerin ardından tutulma ve deprem ilişkisi soruları arttı. 2017 yılında yaşanan tutulma ve depremlerin ardından uzay bilimleri uzmanları değerlendirmelerde bulundu. Peki, gerçekten Parçalı Ay Tutulması ile deprem arasında bir ilişki var mı?

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Parçalı Ay Tutulması Büyük Marmara Depremi'nden önce de olmuştu! Parçalı Ay Tutulması depremin habercisi mi?

PARÇALI AY TUTULMASI DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?

2017 yılında benzer tartışmaların yaşanması üzerine dönemin İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tansel Ak, " Deprem ile güneş tutulmaları arasında bir irtibat bulunup bulunmadığı meselesi hep merak konusu olmuştur. Keşke bu tür bir doğa olayı ile depremleri önceden bilebilsek. Fakat bu mümkün değil. 1999 depreminde güneş tutulması yaşanmıştı.