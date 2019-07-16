Parçalı Ay Tutulması Büyük Marmara Depremi'nden önce de olmuştu! Parçalı Ay Tutulması depremin habercisi mi?

Gezegenlerin birbiri ile olan ahengi ve etkileşimi sonrası birçok görsel şölen ortaya çıkıyor. O görsel şölenlerden biri de Parçalı Ay Tutulması. Ay'ın yüzde 65'i Dünya'nın gölgesi altına girecek. Yaşanan bu etkileşim sonucunda Ay, bakır rengini alacak. Bu görsel şölen Türkiye'den de seyredilebilecek. Saat 00.30 itibarıyla en belirgin tutulma görüntüsü ortaya çıkacak. Binlerce kişi teleskoplarla tarihi anlara tanıklık edecek. Ancak Parçalı Ay Tutulması ile deprem arasında bağlantı olduğuna dair görüşler var. Bu görüşler, birkaç gündür yaşanan depremler sonrası iyice pekişmiş durumda.