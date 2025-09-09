Özel anaokulunda darp skandalı! 4 yaşındaki öğrenciye şiddet

Sabah'ın haberine göre Ali Ü., sınıfa gelen annesini görünce koşarak yanına geldi. Büşra Ü., oğlunun boynunda tırnak izi ve kızarıklığı görünce ne olduğunu sordu. Bunun üzerine Ali Ü., annesine öğretmeni Ayça E.,'nin (22) kendisini cimciklediğini söyledi.