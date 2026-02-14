Orduları yok! Güvenliği başka devletler tarafından sağlanan ülkeler

Bazı devletler anayasal kararlar veya uluslararası anlaşmalar nedeniyle düzenli ordu kurmuyor. Savunma görevini kimi zaman eski sömürge bağları nedeniyle koruyucu devletlere, kimi zaman güvenlik anlaşmalarıyla başka ülkelere ya da polis güçlerine bırakıyor. İşte güvenliği başka devletlere bırakılan ülkeler…

Birçok devlet silahlı kuvvetlerini ulusal güvenliğin temel unsuru kabul ederken bazı ülkeler farklı bir model uyguluyor. Bu ülkeler ya tarihsel nedenlerle ordu kurmadı ya da anayasayla askeri gücü kaldırdı. Savunma görevini ise çoğunlukla bağlı oldukları eski sömürge devletleri veya ittifak ülkeleri yürütüyor.

ORDU HANGİ GÖREVLERİ ÜSTLENİR? Ordu; devlet tarafından kurulan, bütçesi kamu kaynaklarından karşılanan ve disiplinli hiyerarşik yapıyla yönetilen silahlı kuvvetler bütünüdür. Temel görevi ülkenin toprak bütünlüğünü korumak ve dış tehditlere karşı savunma sağlamaktır.

Bunun yanında doğal afetler ve kriz dönemlerinde gıda, su ve sağlık desteği gibi insani görevler de üstlenir. Modern dönemde çoğu ülkede savunma amaçlı kullanılsa da büyük savaşlar ve yakın dönem çatışmaları orduların gerektiğinde saldırı operasyonları da yürütebildiğini göstermiştir. Güçlü askeri yapı, hem toplum hem de müttefikler açısından caydırıcılık ve güvenlik unsuru olarak kabul edilir.

NEDEN BAZI ÜLKELERİN ORDULARI YOK? World Population Review makalesine göre, askeri gücü bulunmayan ülkeler genel olarak üç grupta toplanıyor. İlk grupta anayasal olarak silahsızlandırılmış devletler yer alıyor. İkinci grupta kuruluş aşamasında ordu kurmayan mikro devletler bulunuyor. Üçüncü ve en yaygın model ise eski sömürge veya bağlı bölge statüsünün devam ettiği güvenlik sistemi.