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Ölüm kalım savaşında kan donduran anlar

İşte vahşi doğanın en ölümcül avcılarının karşılaşması...

Giriş Tarihi: 30.11.2018 07:47 Güncelleme Tarihi: 30.11.2018 07:48
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Ölüm kalım savaşında kan donduran anlar

İşte vahşi doğanın en ölümcül avcılarının karşılaşması...

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Ölüm kalım savaşında kan donduran anlar

Avustralyalı Marg ve Keith Thomas çifti balık avlamak isterken öyle bir olaya şait oldular ki...

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Ölüm kalım savaşında kan donduran anlar

Tam oltalarını atacakken dev bir timsah ile köpek balığının teknelerine çok yakın bir yerde karşı karşıya geldiklerini gördüler.

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Ölüm kalım savaşında kan donduran anlar

Bu inanılmaz ve nadir olayı saniye saniye kaydeden çift daha sonra bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

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Ölüm kalım savaşında kan donduran anlar

İki ölümcül avcının karşılaşması beklendiği gibi kanlı bir sonla bitmedi.