Ölüm kalım savaşında kan donduran anlar

İşte vahşi doğanın en ölümcül avcılarının karşılaşması... Avustralyalı Marg ve Keith Thomas çifti balık avlamak isterken öyle bir olaya şait oldular ki... Tam oltalarını atacakken dev bir timsah ile köpek balığının teknelerine çok yakın bir yerde karşı karşıya geldiklerini gördüler. Bu inanılmaz ve nadir olayı saniye saniye kaydeden çift daha sonra bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar. İki ölümcül avcının karşılaşması beklendiği gibi kanlı bir sonla bitmedi. Timsahın varlığını fareden diğer köpekbalıkları da oraya gelince timsahın tek bir şansı kaldı. Oda oradan hızla uzaklaşmak... ABD'nin Florida eyaletinde tabiatta pek rastlanmayan bir olay yaşandı...