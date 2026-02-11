"Ölmek istiyordu, denize ittim!" 5 yaşındaki oğlunu ölüme gönderen anneden kan donduran itiraf

Bursa Mudanya'da 5 yaşındaki oğlunu denize atarak ölümüne sebep olan 30 yaşındaki Sevda Güçlü gözaltına alındı. Boşanma aşamasında olduğu ve psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen annenin emniyetteki, "Muhammet ölmek istiyordu. Onu elimle ittim. Sonra ulaşamadım. Ben de sahile çıktım" ifadeleri dehşete düşürdü.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Güzelyalı Yat Limanı'nda meydana geldi. Sevda Güçlü, oğlu Muhammet Boran Güçlü ile birlikte denize atladı. Bir süre sonra Sevda Güçlü kendi imkanlarıyla denizden kurtulurken, oğlu ise boğuldu.

ABLASINI ISLAK KIYAFETLERİYLE BULDU Bu durumun Ömer Y.'nin, psikolojik sorunları olan ablasını takip etmesiyle ortaya çıktığı belirtildi. Ankara'da olan eşiyle bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu belirtilen Sevda Güçlü'nün, Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'ndeki evinden çıkıp Mudanya'ya gittiğini öğrenen kardeşi Ömer Y.'nin, psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle takip ettiği ablasını Güzelyalı'daki caminin kenarında ıslak kıyafetleriyle otururken gördü.

KORKUNÇ GERÇEK GÜN YÜZÜNE ÇIKTI Güçlü'nün yeğenini soran kardeşine, "Ölmek istiyordu ben de onu denize ittim" dediği bildirildi. Koşarak sahile giden Ömer Y., Muhammet Boran Güçlü'nün sahile vuran cansız bedenini buldu. Dayısının kucağına alıp otomobiliyle Mudanya Devlet Hastanesi'ne getirdiği Muhammet Boran Güçlü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

OĞLUNU "ÖLMEK" İSTEDİĞİ İÇİN DENİZE ATMIŞ! Polis tarafından 'Kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan Sevda Güçlü'nün emniyetteki ifadesinde, psikolojik problemleri olduğunu söyleyip, "Muhammet ölmek istiyordu. Birlikte canımıza kıymaya karar verdim. Denize girdik. Onu elimle ittim. Sonra ulaşamadım. Ben de sahile çıktım" dediği belirtildi. Güçlü'nün Ankara'da yaşayan eşi de ifadesine başvurulmak üzere Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı.