Okulda katliam yapmıştı! İsa Aras Mersinli arkadaşlarına kanlı planını söylemiş

"Bunu yazarken tarih 11 Nisan 2026. Sen bunu okuduğunda ya bir şey planlıyor olacağım, yapmış olacağım ya da yapmak üzere olacağım. Hayatım boyunca hep yalnız kaldım. Nedenini bilmiyorum, aslında çok fazla şeyim vardı. Hep insanlarla kaynaşmaya çalıştım ama yalnız kaldım."

"VERDİĞİM ZARARI HİSSETSİNLER İSTİYORUM..."

Fark edilmek için başkalarına zarar vermek istediğini anlatan Mersinli, şu cümleleri yazdı:

"İnsanların beni tanıması, fark etmesi hoşuma gidiyor. Bu dünyadaki varlığımı ve verdiğim zararı hissetsinler istiyorum ki sonunda beni fark etsinler. Bunun nasıl olacağını bilmiyorum ama yapacağım. Ancak yalnızlık yaptığım şeyin sebebi değil. Yapmak istesem de yalnızlık yüzünden suçlayamam. İnsanlar bunu yapıyor ama bu doğru değil. Yalnızlık bir sebep değildir."

"AİLEM BENDEN NEFRET EDİYOR VE KORKUYOR"

İsa Aras Mersinli'nin tutuklanan babası 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli, ifadesinde oğlunun özgüvensizliğinden ve psikolojik tedaviye başvurulduğundan bahsetmişti. İsa Aras'ın bilgisayarındaki notta ailesiyle ilgili şu sözler bulundu:

"İnsanlar benim bu durumum yüzünden bazı şeyleri varsayıyor ama bu yalnızlıktan değil. Zaten yalnızım. Çok yalnızım. Neredeyse hiç arkadaşım yok. Sadece 2 arkadaşım var ve çoğu zaman konuşmuyoruz. Ailem benden nefret ediyor, benden korkuyor ve hayal kırıklığına uğramış durumda. Hep yalnızım. Ama şunu düşünmek yalnızlığın bir sebep olduğu anlamına gelmez. Yalnızlık bir sebep değildir. Bu sadece bir durumdur."