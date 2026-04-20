Okulda katliam yapmıştı! İsa Aras Mersinli arkadaşlarına kanlı planını söylemiş

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında kan donduran detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda babasına ait 5 silahla girdiği okulda 9 kişiyi katleden saldırgan İsa Aras Mersinli'nin aynı sınıfta okuyan arkadaşlarına saldırı planını anlattığı ortaya çıktı.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş'taki okul saldırısında kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

İsa Aras Mersinli'nin aynı sınıfta okuyan arkadaşı katilin saldırı planını anlattığını söyledi.

İsa Aras Mersinli'nin tutuklanan polis başmüfettişi babası Uğur Mersinli'ye ait 5 silah ve 7 şarjörle düzenlediği saldırıda 9 kişiyi öldürdüğü Ayser Çalık Ortaokulu, öğrenciler, veliler ve olayı duyup gelen birçok kişi tarafından ziyaret ediliyor.

"HOCAM 23 NİSAN'DA FORMA GİYECEK MİYİZ?"

Okulu ziyaret edenler gül ya da karanfil bırakırken, bazı vatandaşlar da ya saldırıyı kınayan ya da yaşamını yitirenler için hazırladıkları duygusal notları okulun çevresine bırakıyor. Saldırıda hayatını kaybedenlerin isimlerinin de yer aldığı notlar arasında bahçe teline asılmış ve üzerine 'Hocam 23 Nisan'da forma giyecek miyiz?' yazılı okul forması dikkat çekiyor.

"KALEMLE KOLUNU DEŞER, SIRASI KAN OLURDU"
Okulun öğrencilerden Gülsenem İşler, aynı sınıfta eğitim gördüğü İsa Aras Mersinli'nin arkadaş çevresinin olmadığını ve sınıfta tuhaf hareketler yaptığını kaydetti. Gülsenem İşler şunları söyledi:

"Genellikle uyurdu tüm gece internette dolaştığı için. Sonra bazen İngilizce derslerinde kalkardı. Sonra İngilizcesi bayağı iyiydi, Türkçesinden daha iyiydi. Mesela İngilizce dersinde hoca bir İngilizce kelimenin anlamını hatırlamazdı, İsa'ya sorardı o da hocaya söylerdi. Sonra ne yapardı? Ağlardı, sınıf sessiz olduğunda ağlardı, ağlama sesleri gelirdi. Sonra rehberlik hocamız gelir onu götürürdü rehberlik odasına, orada konuşurdu.

Psikolojik sıkıntıları var gibi bir şeydi. Mesela cuma günü İstiklal Marşı'na çıkacaktık. Kendisi yine uyuyordu. Sonra arkadaşlar kolundan tuttu, çıkardı. Okurken bir anda yere yığıldı bayılmış gibi, orada yattı öyle. Onu hatırlıyorum. Sonra derste bir şeye üzüldüğünde kalemle elini, kolunu deşerdi, sırası kan olurdu. Sırası, çantası falan kan dolardı. Kendini boğardı. Beşinci sınıfta çantasını boğazına dolamıştı. Kendini boğmuştu bildiğin. Değişik bir çocuktu. Hatta arkadaşı vardı 2 tane bizim sınıftan konuştuğu. Onlara demiş böyle şeyler yapacağım diye. 'Sınıfa, okula silahla saldıracağım' gibi bir şeyler demiş. Onlar da gülmüş, dalga geçiyor sanmış. Saldırıdan birkaç gün önce falan söylemiş, öyle biliyorum, bana öyle dediler.

"BİR TANE ÇOCUĞA SALDIRMAYI PLANLAMIŞ"

İsa Aras Mersinli'nin böyle bir saldırı yapacağını beklemediğini belirten İşler, "Eski müdür yardımcısı her girdiğinde arardı herhalde çantasını. Benim bildiğim babası da şey yapmış 'Benim çocuğumun psikolojisi ile oynuyor, kimseninkini aramıyor, oğlumun çantasını arıyor' diye. Bizimle konuşmazdı. Tek muhatap 'Seni Ejder Hoca çağırıyor.' Bizim tek muhatabımız buydu. Arkadaş çevresi çok yoktu, iki tane biliyorum bizim sınıftan. Böyle bir şey yapacağını beklemiyordum. Derste mesela uyuyor ya, uyandığında semboller çiziyordu kağıda değişik değişik. Sıra düzenini çizmiş. Bana mesela 5 numara vermiş. Birkaç kişiyi yazmış, ünlem işareti koymuş. Bize verdiği numaraları oraya yazmış. Sonra 20 numara olana kuru kafa çizmiş. Sadece bir kişi, onun da kim olduğunu biliyorum, bir tane çocuğa saldırmayı planlamış. Şizofren gibi bir şeydi, kendi kafasında kuruyordu. Korkaktı. Bizde mesela koca koca çocuklar var. Zaten böyle sıkıntıları olan çocuklar kendinden aşağılık gördüklerine saldırır" diye konuştu.

11 NİSAN TARİHLİ NOTU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan Katil İsa Aras'ın 11 Nisan tarihli 'manifesto' niteliğindeki notu da ortaya çıkmıştı.

"YA BİR ŞEY PLANLIYOR YA DA YAPMIŞ OLACAĞIM"

Yazdığı 'manifestoda' yapacağı katliamın sinyalini veren Mersinli şu ifadeleri not etti:

"Bunu yazarken tarih 11 Nisan 2026. Sen bunu okuduğunda ya bir şey planlıyor olacağım, yapmış olacağım ya da yapmak üzere olacağım. Hayatım boyunca hep yalnız kaldım. Nedenini bilmiyorum, aslında çok fazla şeyim vardı. Hep insanlarla kaynaşmaya çalıştım ama yalnız kaldım."

"VERDİĞİM ZARARI HİSSETSİNLER İSTİYORUM..."

Fark edilmek için başkalarına zarar vermek istediğini anlatan Mersinli, şu cümleleri yazdı:

"İnsanların beni tanıması, fark etmesi hoşuma gidiyor. Bu dünyadaki varlığımı ve verdiğim zararı hissetsinler istiyorum ki sonunda beni fark etsinler. Bunun nasıl olacağını bilmiyorum ama yapacağım. Ancak yalnızlık yaptığım şeyin sebebi değil. Yapmak istesem de yalnızlık yüzünden suçlayamam. İnsanlar bunu yapıyor ama bu doğru değil. Yalnızlık bir sebep değildir."

"AİLEM BENDEN NEFRET EDİYOR VE KORKUYOR"

İsa Aras Mersinli'nin tutuklanan babası 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli, ifadesinde oğlunun özgüvensizliğinden ve psikolojik tedaviye başvurulduğundan bahsetmişti. İsa Aras'ın bilgisayarındaki notta ailesiyle ilgili şu sözler bulundu:

"İnsanlar benim bu durumum yüzünden bazı şeyleri varsayıyor ama bu yalnızlıktan değil. Zaten yalnızım. Çok yalnızım. Neredeyse hiç arkadaşım yok. Sadece 2 arkadaşım var ve çoğu zaman konuşmuyoruz. Ailem benden nefret ediyor, benden korkuyor ve hayal kırıklığına uğramış durumda. Hep yalnızım. Ama şunu düşünmek yalnızlığın bir sebep olduğu anlamına gelmez. Yalnızlık bir sebep değildir. Bu sadece bir durumdur."

"BEN BİR DAHİYİM"

"Ben bir dahiyim. Herkesten daha iyiyim. En üstün insanım. Kendime sadığım. Ben daha iyiyim. Ortalama zekânın çok üstündeyim. 130 IQ testim vardı. Okulda hiç çalışmadan hep yüksek notlar aldım. İnsanlar hep yaşıma göre olgun olduğumu söyledi."

"İngilizceyi okuldan öğrenmedim. Evde de konuşmuyordum. Sadece birkaç yıl içinde kendiliğinden akıcı hale geldim. İngilizceyi, insanların söylediklerini Türkçeye çevirerek öğrendim. Zamanla direkt İngilizce düşünmeye başladım."

"İngilizceyi bu şekilde öğrendim. Zamanla Türkçeden bağımsız düşünmeye başladım. Sadece İngilizce düşünüyordum. Bu yüzden İngilizceyi bırakamıyorum. Okulu bıraktım. Anaokulunu bıraktım ve İngilizceyi öğrendim. 3. sınıfa kadar okudum, sonra ilkokuldan ayrıldım. Küçükken bile okuldaki herkesten daha zeki olduğumu düşünürdüm. Onlara bakar ve 'annemin aptal arkadaşlarının çocukları' gibi görürdüm. Daha ilkokuldayken onların gerisinde olduklarını düşünürdüm."

"Benim kadar hızlı öğrenemediklerini fark ettim. Bu yüzden okulu bıraktım. Okul bana bir şey katmıyordu. Kendi kendime öğrenmek daha hızlıydı. Ben zaten herkesten daha iyiyim."

