Nevşehir’de yürek burkan facia! Kombiden sızan gaz can aldı: Hamile anne ve bebeği yaşamını yitirdi
Nevşehir'de yaşayan Cemal K., hamile eşine defalarca telefonla ulaşamayınca endişelendi. Eşinin telefonlarına yanıt vermemesi üzerine izin alıp eve giden Cemal K., çilingir yardımıyla kapıyı açtırınca büyük bir faciayla karşılaştı. Eşini yerde hareketsiz halde bulan talihsiz adam, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan ilk incelemelerde, ölüm nedeninin kombiden sızan gaz olduğu belirlendi. İşte yürek burkan olayın detayları...