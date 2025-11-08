Yaşam

Nevşehir’de yürek burkan facia! Kombiden sızan gaz can aldı: Hamile anne ve bebeği yaşamını yitirdi

Nevşehir'de yaşayan Cemal K., hamile eşine defalarca telefonla ulaşamayınca endişelendi. Eşinin telefonlarına yanıt vermemesi üzerine izin alıp eve giden Cemal K., çilingir yardımıyla kapıyı açtırınca büyük bir faciayla karşılaştı. Eşini yerde hareketsiz halde bulan talihsiz adam, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan ilk incelemelerde, ölüm nedeninin kombiden sızan gaz olduğu belirlendi. İşte yürek burkan olayın detayları...

Olay, 2000 Evler Mahallesi Şehit Musa Taşdemir Sokak üzerinde bulunan Efe Apartmanı'nın 4. katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Celal K., telefonlara cevap vermeyen 9 aylık hamile eşi Şeyma K.'den uzun süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Ardından iş yerinden izin alarak eve gelen Celal K., kapıyı kendi anahtarıyla açamayınca olay yerine çağrılan çilingir yardımıyla içeri girildi.

Eve giren sağlık ve polis ekipleri, 33 yaşındaki Şeyma K.'yi oturma odasında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Bunun üzerine ekipler, kadının karnındaki bebeği kurtarmak için Şeyma K.'yi Nevşehir Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bebeğin de kurtarılamadığı öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ve doğalgaz firması yetkilileri, evdeki kombinin çalıştırılması sırasında gaz kaçağı tespit etti. Hayatını kaybeden 33 yaşındaki Şeyma K.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.