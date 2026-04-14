Geçmeyen yorgunluğun sebebi sadece uykusuzluk değil: Altında yatan 4 gerçek

Gün içinde sürekli yorgun hissetmek artık bireysel bir sorun değil, yaygın bir yaşam biçimi sonucu. Dr. Eidn Mahmoudzadeh, başvuruların yaklaşık onda birinin yorgunluk şikayetiyle geldiğini belirtiyor. Uzmana göre modern yaşamın getirdiği ekran bağımlılığı, kesintisiz çevrim içi olma hali ve düzensiz alışkanlıklar, uyku kalitesini düşürerek enerji seviyesini zayıflatıyor. Bu durum hem iş performansını hem de genel sağlık dengesini doğrudan etkiliyor.

Gün boyu süren yoğun tempo, sürekli bildirimlere maruz kalma ve zihinsel yük artışı, vücudun dinlenme mekanizmasını baskılıyor. Bu durum sinir sistemini sürekli aktif halde tutarak uykuya geçişi zorlaştırıyor ve dinlenme kalitesini düşürüyor.

Yorgunluk, yalnızca az uyumaktan kaynaklanmıyor. Dr. Mahmoudzadeh, "Bize yorgunlukla gelen hastaların çoğunda belirgin bir hastalık bulamıyoruz; sorun yaşam tarzı." diyerek yoğun ve parçalı günlük rutinin etkisine işaret ediyor.

SÜREKLİ ÇEVRİM İÇİ OLMAK UYKU DÜZENİNİ BOZUYOR

Akıllı telefon ve bilgisayar kullanımı, özellikle gece saatlerinde uyku döngüsünü doğrudan etkiliyor. Yatmadan önce ekranla temas, beynin dinlenme moduna geçmesini geciktiriyor. Bu da uyku süresi yeterli olsa bile sabah yorgun uyanmaya neden oluyor.

Dr. Mahmoudzadeh "Telefonlarımızı yanımızda taşıyoruz ve yatmadan önce son iş olarak e-postalarımızı kontrol ediyoruz ya da sosyal medyada sürekli olumsuz haberlere bakıyoruz. Her zaman ulaşılabilir, her zaman çevrimiçi bir kültürümüz var." diyerek, aşırı aktif olmanın uyku kalitesini bulabileceğini belirtiyor.