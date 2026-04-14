Geçmeyen yorgunluğun sebebi sadece uykusuzluk değil: Altında yatan 4 gerçek
Gün boyu süren ekran kullanımı, düzensiz uyku ve yoğun yaşam temposu, kronik yorgunluğu yaygınlaştırdı. Uzmana göre sorun yalnızca uyku süresi değil; uyku kalitesi, beslenme ve stres yükü birlikte enerji seviyesini doğrudan etkiliyor.
Gün içinde sürekli yorgun hissetmek artık bireysel bir sorun değil, yaygın bir yaşam biçimi sonucu. Dr. Eidn Mahmoudzadeh, başvuruların yaklaşık onda birinin yorgunluk şikayetiyle geldiğini belirtiyor. Uzmana göre modern yaşamın getirdiği ekran bağımlılığı, kesintisiz çevrim içi olma hali ve düzensiz alışkanlıklar, uyku kalitesini düşürerek enerji seviyesini zayıflatıyor. Bu durum hem iş performansını hem de genel sağlık dengesini doğrudan etkiliyor.
MODERN YAŞAM YORGUNLUĞU KALICI HALE GETİRİYOR
Yorgunluk, yalnızca az uyumaktan kaynaklanmıyor. Dr. Mahmoudzadeh, "Bize yorgunlukla gelen hastaların çoğunda belirgin bir hastalık bulamıyoruz; sorun yaşam tarzı." diyerek yoğun ve parçalı günlük rutinin etkisine işaret ediyor.
Gün boyu süren yoğun tempo, sürekli bildirimlere maruz kalma ve zihinsel yük artışı, vücudun dinlenme mekanizmasını baskılıyor. Bu durum sinir sistemini sürekli aktif halde tutarak uykuya geçişi zorlaştırıyor ve dinlenme kalitesini düşürüyor.
SÜREKLİ ÇEVRİM İÇİ OLMAK UYKU DÜZENİNİ BOZUYOR
Akıllı telefon ve bilgisayar kullanımı, özellikle gece saatlerinde uyku döngüsünü doğrudan etkiliyor. Yatmadan önce ekranla temas, beynin dinlenme moduna geçmesini geciktiriyor. Bu da uyku süresi yeterli olsa bile sabah yorgun uyanmaya neden oluyor.
Dr. Mahmoudzadeh "Telefonlarımızı yanımızda taşıyoruz ve yatmadan önce son iş olarak e-postalarımızı kontrol ediyoruz ya da sosyal medyada sürekli olumsuz haberlere bakıyoruz. Her zaman ulaşılabilir, her zaman çevrimiçi bir kültürümüz var." diyerek, aşırı aktif olmanın uyku kalitesini bulabileceğini belirtiyor.
ÖNEMLİ OLAN UYKU KALİTESİ
Uzmana göre 7-8 saat uyumak tek başına yeterli değil. Kesintisiz ve derin uyku alınmadığında vücut tam olarak toparlanamıyor. Gece boyunca sık uyanma, stres veya geç saatlere kadar aktif kalma, uyku verimini düşürüyor.
DÜZENSİZ TEMPO SİNİR SİSTEMİNİ YORUYOR
Gün içinde sürekli yüksek tempoda hareket etmek, vücudu dinlenmeye hazırlayan süreçleri engelliyor. Akşam saatlerine kadar yoğun tempoda kalmak, uykuya geçişi zorlaştırıyor ve ertesi gün yorgunluk döngüsünü devam ettiriyor. Uzman, gün boyu aktif kalan sinir sisteminin (savaş-kaç tepkisi) gece de baskın kalabildiğini, bunun da uyku kalitesini bozduğunu ifade ediyor.