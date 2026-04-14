Geçmeyen yorgunluğun sebebi sadece uykusuzluk değil: Altında yatan 4 gerçek

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Gün boyu süren ekran kullanımı, düzensiz uyku ve yoğun yaşam temposu, kronik yorgunluğu yaygınlaştırdı. Uzmana göre sorun yalnızca uyku süresi değil; uyku kalitesi, beslenme ve stres yükü birlikte enerji seviyesini doğrudan etkiliyor.

Gün içinde sürekli yorgun hissetmek artık bireysel bir sorun değil, yaygın bir yaşam biçimi sonucu. Dr. Eidn Mahmoudzadeh, başvuruların yaklaşık onda birinin yorgunluk şikayetiyle geldiğini belirtiyor. Uzmana göre modern yaşamın getirdiği ekran bağımlılığı, kesintisiz çevrim içi olma hali ve düzensiz alışkanlıklar, uyku kalitesini düşürerek enerji seviyesini zayıflatıyor. Bu durum hem iş performansını hem de genel sağlık dengesini doğrudan etkiliyor.

MODERN YAŞAM YORGUNLUĞU KALICI HALE GETİRİYOR

Yorgunluk, yalnızca az uyumaktan kaynaklanmıyor. Dr. Mahmoudzadeh, "Bize yorgunlukla gelen hastaların çoğunda belirgin bir hastalık bulamıyoruz; sorun yaşam tarzı." diyerek yoğun ve parçalı günlük rutinin etkisine işaret ediyor.

Gün boyu süren yoğun tempo, sürekli bildirimlere maruz kalma ve zihinsel yük artışı, vücudun dinlenme mekanizmasını baskılıyor. Bu durum sinir sistemini sürekli aktif halde tutarak uykuya geçişi zorlaştırıyor ve dinlenme kalitesini düşürüyor.

SÜREKLİ ÇEVRİM İÇİ OLMAK UYKU DÜZENİNİ BOZUYOR

Akıllı telefon ve bilgisayar kullanımı, özellikle gece saatlerinde uyku döngüsünü doğrudan etkiliyor. Yatmadan önce ekranla temas, beynin dinlenme moduna geçmesini geciktiriyor. Bu da uyku süresi yeterli olsa bile sabah yorgun uyanmaya neden oluyor.

Dr. Mahmoudzadeh "Telefonlarımızı yanımızda taşıyoruz ve yatmadan önce son iş olarak e-postalarımızı kontrol ediyoruz ya da sosyal medyada sürekli olumsuz haberlere bakıyoruz. Her zaman ulaşılabilir, her zaman çevrimiçi bir kültürümüz var." diyerek, aşırı aktif olmanın uyku kalitesini bulabileceğini belirtiyor.

ÖNEMLİ OLAN UYKU KALİTESİ

Uzmana göre 7-8 saat uyumak tek başına yeterli değil. Kesintisiz ve derin uyku alınmadığında vücut tam olarak toparlanamıyor. Gece boyunca sık uyanma, stres veya geç saatlere kadar aktif kalma, uyku verimini düşürüyor.

DÜZENSİZ TEMPO SİNİR SİSTEMİNİ YORUYOR

Gün içinde sürekli yüksek tempoda hareket etmek, vücudu dinlenmeye hazırlayan süreçleri engelliyor. Akşam saatlerine kadar yoğun tempoda kalmak, uykuya geçişi zorlaştırıyor ve ertesi gün yorgunluk döngüsünü devam ettiriyor. Uzman, gün boyu aktif kalan sinir sisteminin (savaş-kaç tepkisi) gece de baskın kalabildiğini, bunun da uyku kalitesini bozduğunu ifade ediyor.

HAREKETSİZLİK, BESLENME VE FAZLA KAFEİN ETKİLİYOR

Dr. Mahmoudzadeh, egzersizde asıl önemli olan şeyin yoğunluk değil, düzenlilik olduğunu vurguluyor. Haftada birkaç gün yapılan kısa yürüyüşlerin bile enerji seviyesini artırdığını belirtiyor. Hareketsizlik ise gün içi halsizliği derinleştiriyor.

Uzman, kafeinin beynin "uyku sinyali" oluşturan adenozin etkisini geçici olarak baskıladığını, etkisi geçince ani enerji düşüşü yaşandığını da söylüyor. "İyi bir şekilde uykuya dalsanız bile, daha az derin uyku uyursunuz." diyerek kafein alımının iki ila üç fincanla sınırlandırılması gerektiğinin altını çiziyor.

Ayrıca hızlı sindirilen karbonhidratların kan şekerinde dalgalanma yaratarak yorgunluğu artırdığını ekliyor. Şeker, beyaz ekmek ve makarna gibi çabuk sindirilen karbonhidratlar kan şekerinde ani bir şekilde yükselmeye ve ardından düşmeneye neden oluyor. Açıklamasında "Kan şekerinizde bu tür büyük iniş çıkışlar oluyor ve bu da önemli miktarda yorgunluğa neden oluyor." diyor.

YORGUNLUK NE ZAMAN RİSK SİNYALİ VERİR?

Dr. Mahmoudzadeh, son 3-6 ayda belirgin değişim varsa tıbbi değerlendirme gerektiğini vurguluyor. Anemi, tiroid hastalıkları, vitamin eksikliği ve diyabet gibi durumlar yorgunluğa neden olabilir. Gün içinde istemsiz uyuklama ise uyku apnesi gibi sorunlara işaret edebilir.

Sürekli yorgunluk, dikkat ve karar verme süreçlerini zayıflatabilir. Bu süreçte iş verimliliği düşer, hata oranı artar. Uzun vadede bağışıklık ve ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir.

