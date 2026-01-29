Narin Güran cinayetinde 'suçluyu kayırma' davası!

DAVA YENİDEN GÖRÜLMEYE BAŞLADI

Diğer yandan dosyada 'katılan' olarak yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) tarafından yapılan istinaf başvuruları reddedildi.

Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi'nin sanıklar hakkında verilen mahkumiyet hükümlerini bozmasının ardından 15 kişi yeniden yargılanmaya başladı. Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlayan davanın duruşmasına; bazı sanıklar katılırken, avukatlar da salonda hazır bulundu. UCİM avukatları ise duruşmaya alınmadı.