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Müge Anlı'da son dakika itirafı! Mahmut Aykurt Müge Anlı'ya kardeşi hakkındaki gerçeği itiraf etti
Müge Anlı Mahmut Aykurt'un son dakika itirafı karşısında şaşkına döndü. Mahmut Aykurt kaybolan kardeşi Burhan Aykurt için ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmıştı. Mahmut Aykurt'un "Müge Hanım ben size özel olarak anlatayım" sözü sonrası yaşanan gelişmeler ortaya çıktı. Müge Anlı'nın 24 Eylül 2019'daki canlı yayınında Mahmut Aykurt, anlattıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi. Türkiye'nin gündemine oturan Mahmut Aykurt, Müge Anlı'ya ne anlattı? İşte Müge Anlı'daki son dakika itirafı.
Giriş Tarihi: 24.09.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 11:00
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