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Müge Anlı'da son dakika itirafı! Mahmut Aykurt Müge Anlı'ya kardeşi hakkındaki gerçeği itiraf etti

Müge Anlı Mahmut Aykurt'un son dakika itirafı karşısında şaşkına döndü. Mahmut Aykurt kaybolan kardeşi Burhan Aykurt için ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmıştı. Mahmut Aykurt'un "Müge Hanım ben size özel olarak anlatayım" sözü sonrası yaşanan gelişmeler ortaya çıktı. Müge Anlı'nın 24 Eylül 2019'daki canlı yayınında Mahmut Aykurt, anlattıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi. Türkiye'nin gündemine oturan Mahmut Aykurt, Müge Anlı'ya ne anlattı? İşte Müge Anlı'daki son dakika itirafı.

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Giriş Tarihi: 24.09.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 11:00
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Müge Anlı'da son dakika itirafı! Mahmut Aykurt Müge Anlı'ya kardeşi hakkındaki gerçeği itiraf etti

ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kardeşini arayan Mahmut Aykurt, son dakika itiraflarıyla gündeme oturdu. Müge Anlı'ya son dakika itirafında bulunan Mahmut Aykurt'un sözleri herkesi şaşkına çevirdi. Peki Mahmut Aykurt ne dedi? İşte ATV ekranlarında anlattığı olay...

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Müge Anlı'da son dakika itirafı! Mahmut Aykurt Müge Anlı'ya kardeşi hakkındaki gerçeği itiraf etti

"ANLATTIKLARIM YALANDI"

Kardeşi Burhan Aykurt'u arayan Mahmut Aykurt, birilerinin kendisinin yolunu kestiğini ve tehdit ettiğini anlatmıştı.

1 GÜN ÖNCE NELER YAŞANDI?

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Müge Anlı'da son dakika itirafı! Mahmut Aykurt Müge Anlı'ya kardeşi hakkındaki gerçeği itiraf etti

Babası ile ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kardeşi için bulunan Mahmut Aykurt, "Anlattığım hikaye yalandı" dedi.

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Müge Anlı'da son dakika itirafı! Mahmut Aykurt Müge Anlı'ya kardeşi hakkındaki gerçeği itiraf etti

Mahmut Aykurt, "Kardeşim ortaya çıksın, görenler söylesin, çabuk bulunsun diye, gündem olması için böyle bir hikaye uydurdum. Yolumu kesmeleri hikayesi benim uydurduğum bir yalan" şeklinde konuştu.

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Müge Anlı'da son dakika itirafı! Mahmut Aykurt Müge Anlı'ya kardeşi hakkındaki gerçeği itiraf etti

MÜGE ANLI'YI KIZDIRDI

Müge Anlı Mahmut Aykurt'un son dakika itirafı sonrasında, "Sen emniyeti de bizi de kandırmış oldun. Emniyeti verdiğin bu ifadeler doğrultusunda yanlış yönlendirdin. Bu memlekette emniyetten bir tek ben mi korkuyorum, bir tek ben mi saygı duyorum? Nasıl emniyete yalan ifade verip yanlış yönlendiriyorsunuz" dedi.