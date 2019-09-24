Müge Anlı'da son dakika itirafı! Mahmut Aykurt Müge Anlı'ya kardeşi hakkındaki gerçeği itiraf etti

MÜGE ANLI'YI KIZDIRDI

Müge Anlı Mahmut Aykurt'un son dakika itirafı sonrasında, "Sen emniyeti de bizi de kandırmış oldun. Emniyeti verdiğin bu ifadeler doğrultusunda yanlış yönlendirdin. Bu memlekette emniyetten bir tek ben mi korkuyorum, bir tek ben mi saygı duyorum? Nasıl emniyete yalan ifade verip yanlış yönlendiriyorsunuz" dedi.